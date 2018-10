Díszpolgári címmel tüntették ki Király Bernadettet, aki – nyugdíjba vonulása előtt – 30 éven át volt Fehérvárcsurgó háziorvosa.

Fehérváron látta meg a napvilágot, mivel édesapja Abán volt kör-állatorvos, de „szülővárosát” – mint mondta – csak egy iskolai kirándulás alkalmával ismerte meg. Az apát hamar áthelyezték, először Tolnába, aztán Somogyba. A középiskolát Kaposváron végezte. Mióta az eszét tudja, orvos akart lenni – mesélte el beszélgetésünk alkalmával Király Bernadett. Elsőre nem vették fel, egy évig segédápolóként dolgozott a pécsi ortopédiai klinikán. A pécsi orvostudományi egyetemen 1976-ban végzett, cum laude.

Gyerekgyógyász szeretett volna lenni, és Kaposváron lett is volna gyerekorvos státusz a számára. A magánélet azonban közbeszólt.

Pesten nem, vidéken igen

Férjhez ment és követte férjét, akinek Pesten volt lakása, és a munkája is oda szólította.

De a fővárosban lehetetlen volt akkor orvosi állást kapni. A törökbálinti megyei tüdőgyógyászati intézetben helyezkedett el, letette a tüdőgyógyász szakvizsgát. Aztán a Tétényi úti kórházban dolgozott, amelynek a gasztroenterológia volt a profilja az általános belgyógyászat mellett. Válása után a két kicsi gyerekével – lánya kilenc-, fia hároméves volt ekkor – nem volt más választása, mint falura menni, ahol kapott szolgálati lakást. 1987-ben került Bakonycsernyére.

– Miután azonban megüresedett Fehérvárcsurgón a körzeti orvosi állás – folytatta a doktornő –, átjöttem ide, Csurgóra, hogy könnyebben tudjam Fehérvárra angol szakra járatni a lányomat. Áprilisban múlt 30 éve, hogy itt vagyok. Nem volt egyszerű dolog egyedül nevelni a két gyereket, és közben ellátni a körzetet. Amíg nem volt központi ügyelet, négy község állt össze, s felváltva ügyeltünk. Nem volt hétvége, nem volt karácsony, a csengő éjjel-nappal szólt. Függetlenül attól, hogy ügyeletes voltam-e, vagy sem. De soha nem mondtam nemet, ha valaki becsöngetett. Nagyon sokat helyettesítettem Isztiméren, amikor ott nem volt orvos.

Szerencsémre, nagyon jó asszisztenseim voltak mindkét helyen. Rendkívül becsületesek, jól képzettek. Van köztük olyan, akit én neveltem ki: letette az érettségit, letette a megfelelő vizsgát. Ezúton is köszönöm nekik az együtt töltött éveket! Nagyon fontos, hogy az ápoló és orvos jó viszonyban legyen egymással. Mást mond el a beteg az orvosnak és mást az ápolónak. A körzet csapatmunkát igényel, össze kell dolgozni védőnőnek, orvosnak, ápolónak. Különben nem lehet minőségi munkát végezni. Azért, hogy nem lettem gyerekorvos, kárpótolt a csurgói vegyes körzet. Ha nem lettek volna gyerekek is a pácienseim között, nehezemre esett volna csinálni. Olyan szép volt, hogy a kezemben tartott gyerek anyját, apját is a karomban tarthattam kicsiként… Ha az orvos ismeri az egész családot, és ismeri az ott előforduló betegségeket, akkor tudja, hogy mire figyeljen a csecsemőnél.

Király Bernadett szerint idő kell ahhoz, hogy a doktor elnyerje páciense bizalmát

A gyógyítás nem csak abból áll, hogy gyógyítunk, megvizsgáljuk a pácienst és receptet írunk föl neki. Sokat jelent az, ha a doktor végighallgatja a beteget. Az időseket már nem lehet újjávarázsolni, de az is sokat segít, ha kiönthetik a lelküket. Idő kell ahhoz, hogy a doktor elnyerje a páciens bizalmát. A vizsgálatot a gyerekeknél általában összekötöttem egy kis felvilágosítással, ismeretterjesztéssel.

Mindig hangsúlyoztam a gyerekeknek, hogy szóljanak, ha négyszemközt akarnak velem beszélni. Ennek a munkának a gyümölcse beért: volt rá példa, hogy a gyerek olyan problémával is megkeresett, amivel a szakorvoshoz kellett volna visszamennie. Csakhogy ahhoz nem volt bátorsága. Falun a háziorvos talán jobban belelát a családok életébe. Tudtam a családi viszályokról. Istenem, de hányszor könyörögtem a hozzátartozóknak, hogy tegyék félre a haragot a beteg – vagy éppen haldokló – hozzátartozóval szemben.

Most, hogy nyugdíjba vonultam, több időm marad a zenére és a virágokra. És talán az unokáimmal is gyakrabban tudok majd találkozni.

A kisebbik egyébként, aki 5 és fél éves, amikor meghallotta, hogy a nagymama nyugdíjba megy, megkérdezte: és akkor a mamának nem lesz már orvosi táskája sem…?