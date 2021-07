Kintüntették a pázmándi Erdő Bélát: munkaidőben közterület-felügyelő, szabadidejében polgárőr

Napközben közterület-felügyelő, de amint vége a munkaidőnek, „átvedlik” polgárőrré. Erdő Béla számára tehát 0–24 órában zajlik az élet. Ezt az elkötelezettséget ismerték el a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatával a megyei polgárőrnapon. A pázmándi agglegény azt mondja: polgárőrként mindig ott vannak a fontos eseményeken.

Több Fejér megyei polgárőr szakember is kitüntetésben részesült a napokban, melyeket egyrészt az Országos Polgárőr Szövetség küldöttgyűlésén, másrészt a Csákváron rendezett megyei polgárőrnapon adtak át. Az elismertek közt van a Velencei-tó térségének méltán elismert lakója, Erdő Béla is, aki a Polgárőr Egyesület Pázmánd polgárőreként vehette át a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát. Szinte mindenki ismeri őt a településen, tekintve, hogy többszörösen is fontos feladatot lát el. Életéről ő maga mesélt a Fejér Megyei Hírlapnak:

– Úgymond bevándorló vagyok – mondja viccesen, utalva a vidéki élet „gyüttment” státuszára, amely a mai napig címkézi azokat, akik nem az adott településen születtek. – Tapolcán születtem, és csak 3 hónaposan kerültem Pázmándra – teszi hozzá mosolyogva Béla, aki két öccsével itt cseperedett. Béla szülei házában talált otthonra később is, azóta ott él. A Ságváriban (mai Széchenyi) végzett Fehérváron, majd a honvédségnél volt alkalmazott, ezután pedig egy céghez került raktárvezetőként. Majd az élet úgy hozta, hogy 10 éve Pázmándon talált munkát. – Közterület-felügyelő lettem Pázmándon. És „mindenes” az önkormányzatnál. Ügyeket intézek mindenkinek, járom az országot, beszerzéssel és a közmunkásokkal foglalkozom. A lényeg tehát, hogy a település ügyes-bajos dolgait intézem – teszi hozzá, elismerve, hogy meglehetősen pörgős feladat ez. A közterület-felügyeleti munka azonban gyakran összeér a polgárőr feladatokkal, de azt sosem feledi el, mikor éppen melyik minőségében van jelen: – Tudni kell megválasztani, mikor mi vagyok: munkaidőben egyértelműen hivatalos személyként vagyok jelen, mint a közterület-felügyelet alkalmazottja. Ám, amint vége a munkaidőnek, onnantól máris polgárőr vagyok.

A polgárőr egyesület 2004-ben alakult újjá Pázmándon, előtte faluvédő egyesületként működtek. Erdő Béla tagja volt annak is, az újnak pedig alapító tagja. – Elsősorban a település védelme, a bűnmegelőzés a feladatunk. Emellett persze minden egyéb: járőrözés, programok, szervezetek felügyelete, parkoltatás, baleset-megelőzés. Így tudok segíteni a település embereinek, jól érzem magam benne, még ha megterhelő is. Szeretem csinálni, úgymond ez a hobbim, hiszen így mindenhol ott lehetek – meséli a kitüntetett, elismerve, hogy a polgárőrség mint szervezet, utánpótlásra szorul, a fiatalok ugyanis kevésbé vesznek részt ebben a feladatban. – Ez egy ingyenes történet, társadalmi munka, ami éppen ezért nem annyira vonzó. Azt látom, ott van erre inkább hajlandóság, ahol a családtagok közt van polgárőr s látják a jó példát – teszi hozzá. Pedig Béla példája is követendő. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a meghívó, amelyet a megyei polgárőrnapra kapott, s melyben elárulták neki: szeretnék munkáját elismerni. – Megtisztel, hogy elismerik a munkámat, bár nem ezért végzem, hanem mert fontosnak tartom. Amíg az erő és a lehetőség adja, addig csinálom is tovább.