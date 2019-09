Kinőtte Székesfehérvár a hulladékudvart?

Pár hete nagy felháborodást keltett a Depónia azon közleménye, mely szerint Székesfehérváron a Palotai úti hulladékudvarban betelt az éves kvóta, így a hulladékátvétel szünetel. Rövid időn belül jött az újabb hír: a hulladékátvétel zavartalan.

Mi történt, és milyen kvótáról van szó, kérdezte lapunk Steigerwald Tibortól, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. – A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyhez kötött, melyet a környezetvédelmi hatóság állít ki. A hulladékudvar üzemeltetése szintén ilyen tevékenység, ahol az átvehető éves hulladékmenynyiségek engedélyben maximáltak. Az idei évben, főleg a nyári hónapokban, jelentősen megemelkedett a lakosság által beszállított lom és egyes elektronikai hulladékok menynyisége, így megközelítettük az átvehető maximális menynyiséget. Ezzel kapcsolatban ment ki a társaság Facebook oldalán tájékoztatás, miszerint szüneteltetjük a lomhulladék átvételét.

A nyitvatartást a lakossági kéréseknek megfelelően állították be

Lakossági jelzésre ezt a szüneteltetést feloldottuk azzal, hogy az engedélyezett kvóta 100 százalékáig átveszszük a hulladékot a lakosoktól. Közben az engedély módosítását kértük, amit azóta meg is kaptunk, így a lom és egyéb, a hulladékudvarban leadható hulladékok leadásának nem lesz korlátja – válaszolt az ügyvezető, akitől további információkat is kértünk. Egyfelől a nyitvatartási idővel kapcsolatban érdeklődtünk, ugyanis hét közben csak egyetlen olyan nap van, amikor hosszabb nyitvatartási idővel várják az ügyfeleket, ez pedig nehezíti a hulladék leadását. – A nyitvatartással kapcsolatosan két jogszabályi előírás van. Egyfelől a heti minimum nyitvatartás 5 óra, másfelől pedig hétvégi napon is lehetőséget kell adni a hulladékok átvételére. A hulladékudvarunk heti 6 napon – a vasárnapot leszámítva – nyitva áll, heti 34 órában. Szerdai napon 18 óráig tart nyitva a telep. Az elmúlt években többször módosítottuk az átvevőhely nyitvatartási idejét, elsősorban a lakossági igényeket figyelembe véve.

A visszajelzések alapján úgy gondoljuk, megfelelő ez a nyitvatartási rend, hisz aki nem tudja a normál munkaidőben a hulladékát beszállítani, megteheti azt szerdán 18 óráig vagy szombaton délelőtt – tájékoztatott minket Steigerwald Tibor. Végül arra is rákérdeztünk, várható-e, hogy a városban létesítenek még hulladékudvart, erről ugyanis évek óta szó van. Nos, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (KDV) projekt részeként a térség nagyobb településein összesen nyolc hulladékudvar létesül a jövőben. Ezek egyike Székesfehérváron a Váralja soron valósul meg, az üzembe helyezése 2021-ben várható. A hulladékudvar elsődleges célja, hogy olyan hulladékokat is leadhasson a lakosság, melyek a házhoz menő hulladékszállítás vagy lomtalanítás keretein belül nem szállíthatók el (veszélyes hulladékok, elektronikai hulladékok, nagyméretű bútorok). Természetesen a hulladékudvarban van lehetőség a szelektív hulladékok leadására is, de nem ez az elsődleges feladata, hisz ezeket a hulladékokat heti-kétheti rendszerességgel a lakóktól közvetlenül elszállítja a társaság. Ezzel kapcsolatosan az ügyvezető elmondta, a szelektív gyűjtésben résztvevő lakosság aktivitása az utóbbi években nőtt, évről évre mintegy 15-20 százalékkal nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. Ez a lakótelepeken egyre nagyobb mértékben jelentkező problémákat okoz azzal, hogy a gyűjtőedényekben nem mindig fér el az ürítésig a hulladék. A KDV projekt keretében a közeljövőben több mint duplájára nő majd a lakótelepeken kihelyezett kék-sárga edények száma. Steigerwald Tibor azt is elmondta, hogy a kihelyezésre várhatóan az idei évben még sor kerül, jelenleg a helyszínek kiválasztása zajlik.