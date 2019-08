Kincsesbányai kerékpárút: nem egyeznek a vélemények

Patanyom és zöldellő lucerna szakítja meg helyenként a település belterületén a nemrég átadott kerékpárutat. A kivitelezésről és annak nehézségeiről a település polgármesterével és egyik képviselőjével beszélgettünk: a két válaszadó nem mindenben ért egyet.

Bajkai János polgármester annyit mondott a kerékpár­úttal kapcsolatban:

– Én különösebb problémát nem látok. Megtartottuk a műszaki átadás-átvételt, és az út nagyjából rendben van. A Kossuth és a Kincsesi utca kereszteződésétől indul a szóban forgó út, mely valamennyivel kevesebb, mint három kilométer. Központi forrásból készült el, 80 millió forintot emésztve fel, ebből 57 millió ment magára az építésre, míg a fennmaradó összeg tervezésre, engedélyeztetése és projektmenedzselésre. Bár nehézkes volt a kivitelezés, de van dokumentált laborvizsgálatunk, mely alátámasztja, hogy rendben van a vastagság, a minőség és a leterített anyag.

Szatzker Csaba, a település egyik önkormányzati képviselője egészen másképp látja. A kezdetektől dokumentálta a beruházást, szerinte nincs meg a kellő anyagvastagság, és talán a leglátványosabb bizonyítéka egy fotó, melyen lucerna nő a frissen leterített, fekete aszfaltszőnyegből.

A problémákat a képviselő jelezte a polgármesternek is, és jelen volt a műszaki átadásnál is, ahol jegyzőkönyvbe mondta a fenntartásait, miszerint több helyen is hiányzik a több helyen is hullámos út rétegezettsége, vastagsága és a szélessége.

Felháborító volt számára az az eset, mikor a műszaki átadás előtt jelezte, hogy lyuk van az útpályán, és a kivitelező azt válaszolta, hogy az egy patanyom.

A képviselő szerint van olyan szakasz, ami beláthatatlan, így nemcsak kellemetlen rajta haladni, mert ráz, de veszélyes is. Több helyen nincs meg a sóderezett egy méteres padka, zúzott követ és földet hord az eső és az autók a becsatlakozó mellékutakról.

Fontos lenne jól átadni ezt az autók és kerékpárosok által is használt utat, mert hamarosan nagy forgalmat bonyolít majd le. A Mórt és Székesfehérvárt összekötő vonal szerves része lesz.