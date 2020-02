Kimagaslóan teljesített a fehérvári zenekar

A Nene zenekar neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a fehérvári együttes idén újból ott van A Dal előkelő mezőnyében. A formáció életéről és a jelenlegi projektjeikről beszélgettünk a tagokkal.

Habár a zenekar csak néhány éve alakult, a zene szeretetét mindannyian gyerekkoruktól kezdve magukban hordozzák. Felsőfokú zenei irányultságú végzettségüket mindannyian a Kodolányi János Egyetemen szerezték. Az együttes nevét az énekesnő becenevéről kapta, aki mint mondta, kisgyermekkorában saját magát becézte Nenének. A többieknek ez annyira megtetszett, hogy végül a zenekart is erre a névre keresztelték.

Orsovai Renáta, a formáció énekesnője úgy fogalmazott, a zene már kiskora óta az élete része. Édesapja több hangszeren játszik, édesanyja pedig az éneklés mellett a Vörösmarty Színház tánckarának tagja is volt. Reni jelenleg a székesfehérvári Gorsium Művészeti Szakgimnáziumban tanít éneket, emellett számos előadóval – például Denizzel és Rácz Gergővel – koncertezik.

Maximális pontszámmal jutottak be A Dal következő fordulójába Későre jár című dalukkal

A zenekar másik női tagja, Boda Evelin basszusgitárosként erősíti a csapatot.

– Vácon, a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdtem el basszusgitározni. Blockflöte szakos voltam, majd átfelvételiztem dzsessz–basszusgitár szakra – mondta el Evelin, aki a Nene mellett többek között Dér Henivel és a Sub Bass Monsterrel is gyakran koncertezik, emellett pedig basszusgitárt tanít.

Vörös Milán, az együttes gitárosa elmondta, a zene az egész családjában jelen van, így gyerekkora óta ez a közeg vette körül. Édesapja bőgő szakon diplomázott, édesanyja csellózott, nővére pedig énekesnő. Milán jelenleg Székesfehérváron és a fővárosban tanít, de a szabad idejét szívesen tölti filmnézéssel és természetesen gitározással is.

A zene Márkosi József életében is születése óta jelen van. A zongorista korábban a Megapolis zenekar vezetőjeként és billentyűseként évekig turnézott Benkő Lászlóval az ország számos pontján és a határon túl egyaránt. Szabad idejét veterán autók felújításával és billentyűs hangszereken való gyakorlással tölti.

Varga Szabolcs tízévesen kezdett dobolni, komolyabban 15 éves kora óta foglalkozik a zenével.

– Amikor zenélek, megszűnik körülöttem minden, megfeledkezem a világról – fogalmazott a Nene dobosa.

Néhány héttel ezelőtt már készítettünk egy interjút a formációval, akkor még csak készültek A Dal megmérettetésére. Mint mondták, az első – két évvel ezelőtti – tévés szereplésükkor még nagyon friss volt a zenekar, azóta jóval összeszedettebbek lettek zeneileg és mentálisan egyaránt. Megtalálták azt a zenei stílust, amelyet képviselni szeretnének, azt az irányvonalat, amely legközelebb áll a szívükhöz, és amelyhez mindenki hozzá tud adni egy darabot. Az évek alatt összekovácsolódott a zenekar, ma már a felmerülő akadályokat is sokkal könnyebben kezelik, teljesen összecsiszolódtak.

A Dal második válogatóján kimagasló eredményt értek el, hiszen egyedüliként kaptak maximális pontszámot a négytagú zsűritől, aminek következményeként egyenes ágon – közönségszavazás nélkül – továbbjuthattak a következő fordulóba. Ez azért is különleges, mert ilyen magas pontszámot legutóbb A Dal 2017-es évadában adott a zsűri. A műsorban előadott Későre jár című dal mindannyiuk számára nagyon sokat jelent.

– Egy céltalan szerelemről szól, amikor nem látod, mi lesz a végkifejlet, de mégsem tudsz kiszállni belőle, mert az érzelmeid odalöknek. Ha olyan emberrel töltöd az időt, aki sokat jelent számodra, úgy rohan az idő, hogy szinte észre sem veszed. Ezt az érzést szerettük volna átadni a refrén utolsó soraival. Szeretnénk, ha ez a dal menedéket nyújtana a hasonló helyzetben lévőknek, hogy tudják: nincsenek egyedül – fogalmaztak az együttes tagjai.

Az, hogy a műsorban egyedüliként kaptak negyven pontot, elképesztő érzés volt számukra. Mint mondták, gyakorlatilag fel sem fogták, hogy mi történt velük, hiszen számukra a műsor elsődleges célja az volt, hogy jól érezzék magukat a színpadon. A maximális pontszám ellenére sem engedik el magukat, a következő adásban is ugyanilyen színvonalas teljesítményt szeretnének nyújtani, hogy újra elnyerjék a zsűri és a közönség bizalmát is.

Az előadás után nemcsak a zsűritagoktól záporoztak a pozitív vélemények, hanem a közösségi médiafelületeken is rengeteg visszajelzést kapott a zenekar és a dal is.

– Nagyon sok elismerő kritikát kaptunk, amiért rendkívül hálásak vagyunk. Nyilvánvalóan mindenkinek nem tetszhetünk, de ez így van rendjén. Reméljük, az elődöntőben még több hallgatót meg tudunk majd győzni.

Az élőadás mellett más izgalmak is adódtak a zenekar életében, ugyanis alig egy hónapja – egészen pontosan január 26-án – debütált a Későre jár videóklipje, melynek egyik forgatási helyszíne a fehérvári uszoda volt.

– Nagyon izgalmas volt a forgatás, gyorsan megtaláltuk a közös hangot a stábbal. A koncepciót rájuk bíztuk, és szerencsére nagyon jó ötleteik voltak. Izgalmas volt a víz alatt forgatni, persze azért nem volt egyszerű öt-hat órán keresztül a hideg vízben úszkálni – fogalmazott Orsovai Renáta. Az eredménnyel az egész zenekar elégedett, úgy érzik, elérték a céljukat: egy nagyon egyedi és izgalmas klipet készítettek.

A jelek szerint a hallgatóság is hasonló véleménnyel van a videóval kapcsolatban, ugyanis alig négy hét alatt közel hatvanezer megtekintést kapott a klip. A hallgatóság természetesen hozzászólásokban is kifejezte véleményét.

– Rengeteg bíztató kommentárt kaptunk. Ismerősöktől, családtagoktól, barátoktól is csupa örömteli megnyilvánulást. Ők is egyetértenek velünk a klip egyediségében és szépségében. Nagyon örülünk, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi emberhez eljutott ez a dal. Szerencsére egyre többen megnézik és megkedvelik – tették hozzá az együttes tagjai.

Legközelebb A Dal elődöntőjének második adásában lép színpadra a Nene, február 29-én. Ekkor már egy egészen megújult köntösbe bújtatva hallhatja a közönség a Későre jár című dalt, hiszen akusztikus átdolgozásban kell előadni. Ehhez teljesen új hangszerelésre is szükség volt, valamint vonósokkal is kiegészül a formáció. Az együttes tagjai izgatottan várják, hogy ismét színpadra állhassanak, és az egész ország előtt bizonyíthassák tehetségüket.