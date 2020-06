Kilencedik alkalommal rendeztek egészségpiacot a Jancsáron

A hirtelen jött nyári felmelegedés miatt bizony szükség is volt a vércukorszint- és vérnyomás-mérésre a Jancsárkertben megtartott IX. Egészségpiacra, ahol egyebek mellett haskörfogat- és koleszterinszint-mérést is végeztek.

Annál is inkább, hiszen egy eladó és egy éppen vásárló kismama is rosszul lett a nagy hőségben. Ez volt a rendkívüli járványügyi helyzet óta az első ingyenes, előzetes bejelentkezés nélküli szűrés, melyen a piacozók és az eladók is szakértő kezek közt kaphattak tájékoztatást egészségi állapotukról – képünkön épp az egyik portékás, Tárnok Orsi cukrát mérik.