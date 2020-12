Kik mentesülnek a maszkviselés alól?

Iszákné Spiczmüller Marianna az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény autista intézményegység-vezetője elmondta, bizonyos szabályok határozzák meg, ki az, aki mentesül a maszkviselés alól.

Ahhoz, hogy igazolni tudják a felmentettséget, szükség van az Autisták Országos Szövetsége által kibocsátott, névre szóló kártyára, vagy a betegséget egyértelműen igazoló dokumentumra. Intézményükbe sok olyan tanuló is jár, akiknek értelmi szintjük megfelelő ahhoz, hogy megértsék, miért szükséges viselni a maszkot. Számukra, a felmentés ellenére, továbbra is azt javasolják, hogy a kijelölt helyeken takarják el arcukat. Az autizmussal élők között viszont sokan vannak olyanok is, akik más problémákkal is küzdenek, ami tovább nehezíti a maszkviselést. Ilyen lehet a szenzoros érzékenység, de néhányuk annyira érzékeny, hogy akár fizikai fájdalmat is tud okozni számukra a kötelező kiegészítő. Az ilyen fájdalmakkal élő fiataloknak és idősebbeknek egyaránt nagy megkönnyebbülést jelentett a még novemberben megjelenő kormányrendelet.

A kérdés: milyen szabályozás született az iskolán belül? Azok a diákok, – és természetesen a pedagógusok is – akiknek nem okoz különösebb nehézséget, a közösségi terekben maszkot hordanak, de a tantermekben nem használják. Az intézményegység vezetőjéhez és kollégáihoz is érkeztek korábban szülői panaszok, miszerint a tömegközlekedési eszközökön rászólnak gyermekeikre, amiért a fiatal nem takarja el az arcát. Ezek között volt olyan is, amikor azért ért atrocitás valakit, mert az orrán nem megfelelően állt a maszk. Hiszen a gyerekeken egyértelműen látszik, már elmúltak hatévesek, ám az autizmusnak nem minden esetben vannak külső jelei. Ezért van szükség a már korábban említett dokumentumokra. Az érvényben lévő rendelet nem sokat változtatott ezen a téren, mert a társadalom egy része nem ismeri az autizmussal élőkre vonatkozó kivételt. Iszákné Spiczmüller Marianna azt tapasztalja, továbbra is előfordul, hogy azokat a diákokat, akik nem viselnek maszkot, kérdőre vonják a járókelők.

Mindezek ellenére úgy vélik, segítséget jelentett az erre vonatkozó rendelet: a későbbi hasonló helyzetekben azok a tanulók, akik nem tudják viselni a maszkot, és az ő hozzátartozóik hivatalosan támaszthatják alá a mentességet.