Kihasználják a jó időt Bakonycsernyén, kezdődik a munka

Nemrég tette le a nagyközség új képviselő-testülete az esküt, de máris dolgoznak tovább a település szépítésén és a csapadékvizektől való védelmén.

A legtöbb településhez hasonlóan Bakonycsernyén is megtartotta alakuló ülését az önkormányzat képviselő-testülete. De nem csak az eskü szerepelt a napirenden, ugyanis a faluvezetés egy vis major pályázat segítségével újítja fel a Deák utcában húzódó 330 méter hosszú árokrendszert, tudtuk meg Turi Balázs polgármestertől. Az elnyert támogatás kevés híján húszmillió forint és bár ehhez 10 százalékot a településnek is hozzá kell tenni, a felszíni vízelvezetés igazán megér ennyi áldozatot a község részéről, hiszen közeleg a csapadékos időszak és tavasszal a hóolvadás is.

Kiemelt fontosságú feladat ez Csernyén, hiszen a Gaja- és a Súrról érkező patak gyakran tör be a faluba, elárasztva kerteket, gazdasági épületeket és néha még lakóházakat is. A távlati terv az, hogy a település teljes árokrendszere alkalmas legyen akár rekordméretű felszíni víz befogadására, illetve azonnali továbbítására. Mivel minden együtt van, ami a munkához kell, és az időjárás is a kivitelezőnek kedvez, ezért még a napokban megkezdődik a beruházás. Nemrégiben megtörtént a munkaterület átadása, így, ha csak valami nem jön közbe, az idén elkezdődik az építkezés, melynek befejezési határideje jövő év áprilisa.