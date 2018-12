Kigyúltak Agyagfalva fényei a Vasváriban

Igazán kedves, családias, valódi karácsonyi hangulatot teremtő esemény történt a Vasvári általános iskolában.

Az iskola első emeletén, a galériánál egy asztalon megépített kis falunál tüsténkedtek a gyerekek néhány tanárral kora este. Épp mécseseket helyeztek el az apró házikókban. Érdeklődésemre Haász Lívia Éva penderült elém a 4.a osztályból, hogy megossza velem a tudnivalókat. Pár perc alatt minden kiderült. A cserfes kislány elmondta: osztályfőnökük, Matyi József ötlete volt az agyagfalu. Az épületek, a kerítések agyagtéglából és nádból készültek. Nagyon tetszett a feladat, mert még sosem csináltak ilyet. Mindenki megrajzolta, kiszínezte és kivágta a saját családját papírból, és ezeket a figurákat is elhelyezték a falucskában. A név először Sárfalva volt, de aztán az egyik fiú kitalálta Agyagfalvát, és végül ennél maradtak. A falu négy sarkába ki is kerültek a névtáblák, még rovásírással is. Agyagfalva házikói tehát a gyerekek keze munkáját dicsérik, egyedül a papírtemplomot készítette a tanár úr. A huszonhárom házikó a huszonhárom gyermeket és családjukat, az osztályközösséget szimbolizálja. A mécseseket ünnepi műsor közepette gyújtották meg.

