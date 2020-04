Kifulladóban a magyar autópiac – Várkonyi Gáborral és Halász Bertalannal beszélgettünk

Épphogy leszakította magáról a korábbi válságból maradt láncait a hazai autópiac, itt a következő erőpróba. A vírusveszély miatt a telephelyek egy része már bezárt, tetemes részüknél pedig időpont-egyeztetés szükséges. Emiatt drasztikus a visszaesés az új- és használtautó-piacokon. Vajon megismétlődik a 2008-as árcsökkenés?

Az elmúlt hetek történései, a bizonytalanság alaposan visszavetették a vásárlói kedvet: az emberek nem elsősorban autóra költenek, ami érthető – kezdte Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Többen azzal spekulálnak, hogy a válság árcsökkenést okoz, mondván, kevesebb lesz a fizetőképes vásárló, szemben a kínálattal. A képlet azonban korántsem ilyen egyszerű – hangsúlyozta.

Várható egy „ablak”, amikor érdemes venni

– Ne tévesszük össze a mostani helyzetet a 2008-as időszakkal! Akkor merőben más körülmények uralkodtak: nem álltak le az autógyárak szerte Európában, ellenben hatalmas túltermelés volt, és a magyar autópiac is jóval gyengébb lábakon állt. A jelenlegi helyzetről annyi biztosan elmondható, hetekre megfagyhat a keresleti és a kínálati oldal, emiatt a kevésbé tőkeerős kereskedők fizetésképtelenné válhatnak. Azok a telephelyek vannak kedvezőbb helyzetben, amelyeknél nincs jelentős felhalmozott készlet és kellő tőketartalékkal bírnak – tette hozzá. Várkonyi Gábor szerint nem állhat elő újra a 2008-as szituáció, amikor is a kölcsönre vett autók okozták a legnagyobb problémát, ugyanis évek óta nem létezik a banki visszavett autó – mint fogalom – a magyar autópiacon.

– Az autólízing teljesen átalakult: kizárólag forintalapú, és szigorú hitelelbíráláshoz kötött. Ráadásul a kormányzati intézkedések kapcsán (hitelmoratórium) idén akkor sem lesz autó-visszavétel, ha valaki nem tudná fizetni hitelét. Emiatt sem ismétlődhet meg, hogy a bedőlt hitelek miatt nagy mennyiségű autó halmozódjon fel a piacon. Ez, ugye, 2008-ban túlkínálatot okozott, ami lenyomta az árakat. A mostani helyzet annyiban hasonló az akkorihoz, hogy bár tömegével kerültek vissza vállalati autók a flottakezelő cégekhez, számuk nagyságrendekkel elmarad a 2008-ashoz képest, így – amíg a készlet tart – lehet számítani némi árcsökkenésre. Véleménye szerint érdemes kivárni az autóvásárlással. Arra számít, a következő 3-5 hónapban nyílik egy „ablak”, amikor kedvező áron lehet majd jó autókhoz jutni. A flottás autók eladása után újra vissza fognak erősödni az árak. A második hullám talán akkor várható, ha a lakossági hiteleket újra törleszteni kell, és néhányan arra kényszerülnek, hogy áron alul adják el autóikat – vizionálta. Hozzátette, akiknek a következő hetekben kell pénzzé tenniük az autójukat, nincsenek jó alkupozícióban.

Azt tanácsolja, csak akkor tegyék, ha feltétlenül szükséges, ugyanis a szakemberek szerint az év második felére helyreállhat a gazdaság, ami egyúttal az autópiac fellendülését is okozza. Ám jelentős, a 2020-as évre előrevetített 10%-os árnövekedés helyett 20%-os prognosztizálható. Ez egyrészt betudható a készleten lévő autók beruházási és rezsiköltségeinek, valamint az euró-­forint árfolyam emelkedése is áremelésre sarkalja a kereskedőket – zárta beszélgetésünket Várkonyi Gábor szakértő.

Teljes egészében nem hozza be a szektor az elmaradást

– A kezdeti járványügyi bejelentések gyakran 80-90%-os visszaesést is eredményeztek a kereskedéseket felkeresők számában. Fontos kiemelni, hogy az érdeklődés valójában nem csökkent ilyen arányban – ezt már Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója mondta érdeklődésünkre. Az autóhirdetési portál adatai szerint a „békeidőbeli” keresésszám 60-70%-a most is lefut, csak a tényleges kapcsolatfelvételek száma csökkent nagyobb mértékben. A kereskedők a költségek minimalizálásával igyekeznek túlélni a válságot: a telephelybérleti díjak, illetve a készletfinanszírozási konstrukciók újratárgyalásával, tartós vagy időszakos bezárással, a fizetés nélküli szabadságolásokkal vagy végső esetben a leépítésekkel – tette hozzá. Hangsúlyozta, mivel azonban a piac jellegéből adódóan egyre több lehetőség van a vásárlási folyamat online térbe helyezésére – különösen a megbízható autókat áruló minősített kereskedők esetében –, ezek az intézkedések nem feltétlenül gyakorolnak olyan drasztikus hatást az üzletmenetre, mint más szektorokban.

A járvány végleges gazdasági hatásai még kérdésesek, ám ha elkezd visszarendeződni a normál napi rutin, akkor várakozásaik szerint a használt autós szektor a leggyorsabban regenerálódók között lehet, mivel a betervezett autóvásárlások nagy része csak eltolódik, esetlegesen strukturálisan rendeződik át. Ami azt jelenti, hogy a megtakarítások várható csökkenése miatt a korábbi újautó-­vásárlók a fiatalabb használt autók irányába tolódnak el, a fiatal használtautó-vásárlók a pár évvel öregebb autókba fognak beruházni. Végül Halász Bertalan elmondta, hogy teljes egészében sajnos nem fogja behozni a szektor az elmaradást, hiszen egy komoly réteg kényszerült most, legalább időlegesen spórolásra.