Kiemelt feladat az árkok szisztematikus megtisztítása Fehérvárcsurgón

Az önkormányzat az elmúlt években az útfelújításokhoz kapcsolódóan sok helyen tiszta, jól működő állapotot alakított ki a felszíni csapadékvíz-elvezetésben. A munka azonban még korántsem ért véget.

– Kiemelt feladatunknak tartjuk a települési árkok karbantartását, felújítását. Sajnos ebben sem tudunk öles léptekkel haladni, de a közmunkásaink segítségével az elmúlt hónapokban sikerült több kisebb, de fontos szakaszt kitisztítani. Az egyik legnagyobb problémát eddig az jelentette, hogy a Vörösmarty térről levezető árok eliszaposodása több száz méterre visszaduzzasztotta a felsőbb árkokat. Annak érdekében, hogy ezt megszűntessük, elvégeztük egy nagyjából 100 négyzetméteres szakasz árkolását – tájékoztatta lapunkat Temesvári Krisztián fehérvárcsurgói polgármester.

Arról is beszámolt, hogy szerda délután megtörtént a Dózsa György utcai árok és a Vörösmarty téri árok csatlakozásának megtisztítása is. A munkát szeretnék folytatni, ám ehhez minden segítség jól jön. Ezért arra kérik a településen élőket, hogy akinek ideje engedi, csatlakozzon és a saját portája előtt végezze el az árok–áteresz tisztítását. Várják továbbá azok jelentkezését is, akik szívesen bekapcsolódnának az önkormányzat által szervezett közösségi ároktisztítási akcióba. Jelentkezni telefonon a 22/200-190 telefonszámon Kun Angélánál, vagy a [email protected] e-mail-címen lehet. A hatékonyabb munkavégzés érdekében az önkormányzat pályázatot adott be egy korszerű munkagép beszerzésére is.