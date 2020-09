Kiállhatatlan állapotokat okoz a szomszéd építkezés a Vak Bottyán közben

Két társasház épül egymás mellett a Vörösmarty téren, illetve a Vak Bottyán közben. A szomszéd társasház és a garázssor használóinak mindennapi élete megnehezedett.

Mint ismert, a Vörösmarty téren egy 7 lakásos, mögötte pedig egy 17 lakásos társasház épül. Mindkettő munka 2021. decemberéig tart. Az előbbi építése idén áprilisban, utóbbié júniusban kezdődött el.

A hátul, tehát a Vak Bottyán közben készülő épülettel szemben egy 2000-ben épült társasház áll, sok saját garázzsal. Az ezredfordulós ház mellett régimódi garázssorok, illetve magánparkolók is vannak.

A Vörösmarty tér irányából zsákutca a köz. Ez helyi adottság, nem az építkezés okozza. Így aztán a garázsok megközelítésére, elhagyására, tehát használatára csak egy irányból van lehetőség. Ha az útba beáll egy monstrum, nincs mód kerülni. Amikor az építkezést végzők teherautóikkal elállják a kivezető utat, nincs se ki, se be.

Beszéltünk ottlakóval és építtetővel is.

– A lakók nem tudnak beállni a garázsaikba, mert az építők 20-25 tonnás teherautókkal torlaszolják el az a szűk utcát, a Vak Bottyán közt. Borzalmas állapotok vannak. Az iskolások, akik reggel meg délután a Vak Bottyán közön át közlekednek, sokszor még libasorban is alig férnek el. Az építési terület nincs lezárva, így ott még gyalog is veszélyes közlekedni, arról meg nem is beszélve, hogy autóval meg szinte lehetetlen – mondta egy garázsbérlő.

– Nem két percig állnak az útban a teherautók, hanem sokszor 15-30 percig – tette még hozzá.

Egy lakó olyan helyzetről számolt be, amikor 10-15 percet kellett várnia. Szerinte egyébként üdvös volna, ha a ház előtt álló dízelautó nem járna egész nap, mert így lehetetlenség meglenni otthon.

– Engem hivatalosan még senki nem keresett meg az ügyben – mondta lapunknak Böröcz László, az Útéppark ügyvezetője, miután összefoglaltuk neki a fentieket. – Ha majd ez ténylegesen felmerül, akkor össze kell ott hoznunk egy megbeszélést, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. Sajnos, amíg ki nem nő a hátsó épület a földből, addig ez előfordulhat. Nagyon kicsi a hely – mondta. – Azt lehetett várni, hogy egész nap nem fognak tudni ki-bejárni a garázsból, de azt tudhatja mindenki, hogy mikor van lezárva. Reggel 7-8 óráig ki tudnak menni, délután 4 óra után pedig be tudnak menni. A zaj napközben van, szerintem az körülbelül ugyanaz a hang, mint a forgalom. Este ott nem dolgozik senki, hétvégén és éjjel sem. Ahogy elkészül a hátul lévő épület mélygarázsa, lényegesen könnyebb lesz a helyzet. Már foglalkozunk az üggyel, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a jobb oldali ház lakói meg tudják közelíteni folyamatosan az épületüket, de mondom, hivatalosan minket ez ügyben még senki nem keresett – ismételte.