„Ki kell nevelnünk a jövő nemzedékét, mert kevés a karosszérialakatos szakember!”

Lencsés Zoltán már kicsi kamaszkora óta vonzódik az autókhoz: vagyis gyermekkorában felfedezett hobbiját űzve karosszérialakatosként keresi meg mind a mai napig a kenyerét! Évek óta részt vállal az utánpótlás tanításában is.

– Nálunk a családban mindenki autókkal foglalkozott. Keresztapámnak autóalkatrész-boltja volt. A bátyám autószerelő, hogy csak két példát mondjak – mesélte lapunknak Lencsés Zoltán, aki a Lene Kft. vezetője. Tanévről tanévre fogadnak vácis diákokat, akik náluk végzik szakmai gyakorlatukat.

Három évig tart a karos­szérialakatosok képzése. – Az első év során bent vannak, iskolai, belső gyakorlatokon vesznek részt a diákok, ott tanulják meg az alapismereteket, utána kerülnek ki szervizekhez – mondta el a szakember.

Az iskolában egy évfolyamon általában 10-15 diákot tanítanak. Évente 4-5 gyerek van náluk mindig több évfolyamról. Lencsés Zoltán számos érvet felsorolt, miért is érdemes, miért is éri meg cége számára, hogy folyamatosan képzi a diákokat. Nos, az egyik érv, az egyik előny a diákok után kapott állami támogatás. Még fontosabb, hogy valóban képesek segíteni a mindennapi munkájukat. S bizony egy kiadós jégeső után hamar sok munkájuk van… Lencsés Zoltán elmondta, munkatársaival közösen akár már egy hét után meg tudják állapítani, hogy mely tanulók azok, akikre nyugodtan rá lehet bízni fontos munkafolyamatokat is. Persze nem rögtön, nem azonnal, s nem felügyelet nélkül.

– Ezeken túl pedig arról is szó van, hogy ki kell nevelnünk a jövő nemzedéket, mert kevés a szakember! Megvan a szépsége a kétkezi munkának! Nekem is inkább az irodában kell lennem, sok papírmunkánk van. Pedig imádom a szakmámat! – mondta.

Vagyis még a főnököt is helyettesíteni kell gyakran a műhelyben. Összesen nyolcan dolgoznak a cégnél; illetve a diákok, az iskolai képzés rendje szerint. Lencsés Zoltán is a Váci Mihály Technikum diákja volt, 1988-1991 között végezte el a karosszérialakatos képzést. – Weisengruber János mester mellé – nagyon nagy neve volt a városban – kerültem tanulónak. Sőt, már előbb is, az általános iskola alatti nyarakon is többször elmentem hozzá dolgozni, mert már akkor is annyira tetszett a szakma – emlékezett Zoltán.

Az autók és az autós szakmák körüli családi ismeretség segítette anno abban, hogy Weisengruber János keze alá kerülhessen. – Nekem a karosszérialakatos szakma azért tetszett meg különösen, mert itt létrehozunk valamit. Egy rossz autó megjavítása, az autószerelő munkája is tetszik, annak is megvan a szépsége, de mi egy törött autóból csinálunk egy kész autót. Igazán látható, nagyon látványos a végeredmény. Engem ez motivált mindig: létrehozni valamit – mondta. Sokszor ők, a karosszérialakatosok adnak második esélyt, új életet a kocsiknak. Itt jegyezzük meg, hogy a karosszériásoknak az autószereléshez magához is érteniük kell, át kell látniuk az gépjárművek egészének működését, kisebb javításokat gyakran elvégeznek.

Zoltán az iskola elvégzését követően, 1991-től 13 éven keresztül mestere műhelyében dolgozott, s fejlődött tovább. 2002-ben lett önálló. Innen datálódik a Lene Kft. élete. Egy telephely, illetve egy cégforma váltás is történt azóta; nos, a cégvezetéshez, a vállalkozáshoz is érteni kell.

Lencsés Zoltán cége a karosszérialakatos munkák közül két fő profilt visz. Az egyik üzletág értelemszerűn a sérült, a kisebb-nagyobb balesetet átélt autók javítása. Evégett van szükség sok adminisztrációra. Együttműködnek a különböző autóbiztosítókkal. Korrodált autókat ritkán javítanak, viszont foglalkoznak horpadás- és jégkárjavításokkal.

– Ezzel most már több mint tíz éve. Még én kezdtem el, azóta kitanítottam két alkalmazottamat, ők csinálják a mai napig is folyamatosan – mondta.

Egymással szomszédos két külön műhelyben zajlik ez a kétféle munka. Persze, a sérült autók javítása olyan, amilyennek az ember elképzeli, koszolódnak a kantáros munkaruhák, ám a horpadás- és jégkárjavítások már-már gálaszerelésben végezhetők; tiszta munka.

A cégvezető, oktató kifejtette, mivel valóban kevés a karosszérialakatos szakember, ezért azok a diákok, akik ezt a szakmát választják, kitartanak mellette, ügyesek, hamar kapnak állást. Akár a gyakorlati helyükön, náluk is több volt tanítvány dolgozik. S ami legalább ennyire fontos, ma már jól is keresnek, akik ezt a mesterséget űzik.