Kétnyelvű gimnáziumi osztály indult Velencén

Színvonalas oktatás, kulturált körülmények és elkötelezett tantestület: ezt jelenti a tó környékének a „Zöldliget” iskola.

Huszonhét tanulóval, egy gimnáziumi osztállyal bővülve kezdte meg az idei tanévet a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium. A változás nem csak a tókörnyéken egyedülálló lehetőség, fontos fejlődésnek számít azért is, mert az egész megyében jelenleg – Velence mellett – csak egy székesfehérvári oktatási intézményben működik két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály.

– Az új osztályban az oktatás nyelve a magyar és az angol, s választható tantárgy a spanyol és a német – mondta Czuppon István igazgató. – Heti hat angol órát tartunk, de a matematika, a földrajz és a célnyelvi civilizáció tantárgyak oktatása is angolul történik, ez összesen tizenkét nyelvi órát jelent egy héten.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A mára vitathatatlanul a megye egyik legjobb hírű intézménye a 2009-es épületfelújítás után még tizenhét osztállyal működött, ma huszonöt az osztályok száma, ezekből tizenhét két tanítási nyelvű.

Ahogy mondani szokták, a számok esetünkben is önmagukért beszélnek: tavaly negyvennyolcból harminchét tanuló tett sikeres nyelvvizsgát, közülük hatan felsőfokú oklevelet szereztek.

– Gimnáziumi osztályunkba olyan tanulókat vártunk és várunk, akik két tanítási nyelvű képzésben vettek részt általános iskolájukban – folytatta az igazgató. – Azt szoktuk mondani, nálunk előnyt jelent az, ami elsőre hátránynak tűnik: nincs hagyományunk a gimnáziumi oktatás területén, ezért a legkorszerűbb felfogású képzést szeretnénk megvalósítani. A nevelőtestület tagjai ennek érdekében külön tréningen vettek részt. Célunk az úgynevezett tantárgyközi oktatás létrehozása, s ez nagyfokú kooperációt követel a kollégák részéről.

A gimnáziumi szakmai program vezetője Tóthné Benkő Mónika igazgató-helyettes lett.

A fejlesztés természetesen előrelépést követel meg az infrastruktúra területén is. Még 2017-ben pályázott az intézmény annak érdekében, hogy az épületet nyolc tanteremmel bővíthessék ki, döntés még nem született. Ha megkapják a működési engedélyt, átmeneti jelleggel három osztály konténerben tanul majd, igaz, ezek körülményei talán még a többi osztályteremnél is jobbak. Az

elképzelések szerint a gimnáziumi osztálynak továbbra is külön folyosón, külön „élettere” lesz.

– A baptista fenntartásnak köszönhetően a nem kötelező órák között heti egy alkalommal iskolalelkészünk bibliaismereti órát tart – tette hozzá az eddig elmondottakhoz Czuppon István. – Nagy előny, hogy a fenntartónak köszönhetően a tanulókkal két anyanyelvi lektor is foglalkozik: egy amerikai kolléga az angolt, egy panamai pedig a spanyolt gyakorolja a fiatalokkal. Az a távolabbi célunk, hogy a nálunk végzettek nemzetközi érettségit szerezzenek.

A Zöldligetben a gyerekeknek november 23-án tartanak nyílt napot, a szülői fórum pedig november 26-án lesz. A szóbeli felvételik februárban kezdődnek.