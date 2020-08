Két utcát is átadtak Sárkeresztesen

A településen keresztülfutó gyűjtőutat és az abba torkolló utcát adták át hivatalosan is a forgalomnak és főleg a lakosságnak csütörtök délután.

Énekkel, himnusszal és beszédekkel tarkított ünnepséget szervezett az önkormányzat a Kossuth és a Jókai utca átadására.

Elsőként Krähling János polgármester állt a meg­jelentek elé. Ő rögtön ki is tért köszöntőbeszédében arra, hogy talán mások számára egy útátadás nem olyan jeles esemény, ám az új aszfaltra büszke helyi lakosoknak valóságos ünnep.

Krähling János beszámolójából az is kiderült, hogy márciusban egyszerre három nagy projektnek állt neki Sárkeresztes, amelyek közül a másfél kilométeres, 240 millió forintot felemésztő Kossuth utcai volt a legnagyobb. Az ehhez fizikailag is kap­csolódó Jókai utca alsó szakasza is jelentős beruházásnak számít a maga 29,5 milliós értékével. Ezekkel párhuzamosan az önkormányzat 11,2 millió forintnyi saját forrásból ki­cseréltette a gyakori csőtöréseket eredményező, el­öregedett vízgerincvezetéket. Ezeket megelőzte 19 új térkövezett parkoló és két szabványosított buszmegálló építése, mely mögött egy szintén új, Öt érzék parkot alakítottak ki. Most, hogy az összes beruházás szinte egyszerre készült el, egymáshoz szervesen kapcsolódva, teljesen megújult Sárkeresztes központja.

Badi Virág énekét követően Gyuricza István, a Magyar Közút Fejér megyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője beszélt. A régi, makadámos utat megmarták, kiegyenlítették, kijavították, majd 930 köbméter aszfalttal leterí­tették.

Törő Gábor országgyűlési képviselő elsősorban a Magyar Falu Programról beszélt, amelynek köszönhetően ezek a beruházások is meg­­valósulhattak. A politikus hang­súlyozta annak fontosságát, hogy minden település kapja meg a lehetőséget a fejlődésre.

Az avató utolsó előtti aktusa volt a leglátványosabb, ugyanis a későbbi szalagátvágásra felkért vezetők egy végső minőség-ellenőrzés jegyében egy 50 literes söröshordót gurítottak a felújított utakon. A teszt eredményes volt, nem zörgött a hordó.