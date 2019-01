Két sportoló kapta meg a Csákvár Ifjúsági Díjat

Jenei Panna és Kántor Viktória kapta a Csákvár Ifjúsági Díjat, amelyet a magyar kultúra napi ünnepséget követően adtak át.

– Mi, magyarok szerencsések vagyunk, hiszen van egy ezeréves kultúránk itt, Európa közepén, amire büszkék lehetünk, sőt büszkének is kell lennünk, és amivel jól is kell sáfárkodnunk, hogy még legalább ezer évig megmaradjunk magyarnak, megéljük magyarságunkat és megőrizzük identitásunkat – minderről Illés Szabolcs polgármester beszélt az ünnepségen, aki arra is rámutatott, feladatunk van: meg kell őrizni az identitásunkat és ezeréves értékeinket. S legfőbb feladatunk mindezt átadni a felnövekvő generációnak.

Ezt követően átadták a Csákvár Ifjúsági Díjat, amelyet 1999 óta azok kaphatnak – évente legfeljebb ketten –, akik a tanulás, a sport és a szabadidős programok kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, e teljesítményükkel Csákvár város jó hírét öregbítették, és követendő példát állítottak a jövő generációk számára.

Idén két fiatal hölgyet ért a megtiszteltetés: Jenei Panna, valamint Kántor Viktória vehette át a kitüntető címet. A méltatás tanúsága szerint Jenei Panna a székesfehérvári Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 9. osztályos tanulója, korosztályos válogatott kajakozó, többszörös utánpótlás magyar bajnok. Mivel nemcsak eredményes sportoló, de jó tanuló is, ezért elnyerte a Fejér megye, valamint a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet is.

Kántor Viktória szintén a Comeniusban tanul, 8. osztályos, 2015 óta kyokushinkaratézik. Számos versenyt nyert az elmúlt években, egy korosztályos magyar bajnoki arannyal és egy ezüsttel büszkélkedhet. Mindemellett kitűnő tanuló, ezért 2017-ben ő is elnyerte a Fejér megye jó tanulója, jó sportolója címet.

Az ünnepséget a Kifordítva produkció műsora zárta, amely felidézte azon magyar művészek és költők alakját, akik lenyomatot hagytak a magyar kultúrában.