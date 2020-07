Két napos csúcstalálkozónak adott otthont Székesfehérvár

Csütörtökön és pénteken a városháza dísztermében a tisztújítást követő első közgyűlését tartotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége.

A két napos rendezvényen előadott, majd kérdésekre válaszolt Varga Mihály pénzügyminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese is.

A közgyűlés a levezető Szita Károly, az MJVSZ elnöke bevezető szavai után Vargha Tamás köszöntőjével vette kezdetét csütörtökön. A házigazda országgyűlési képviselő, aki egyúttal a polgári hírszerzésért felelős államtitkár is, örömét fejezte ki, hogy a járvány utáni első közgyűlésnek Székesfehérvár adhat otthont. Emlékeztetett ugyanakkor: a jelenlegi szabadság törékeny mivoltára. Vargha Tamás kijelentette, a kormány és az önkormányzatok vonatkozásában nincsen mi és ők, ahogyan nincsen két Magyarország sem. Köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester elmondta, a jelen nehéz időszakban is erőt adó belépni a városháza dísztermébe, ahol a falakon a város ezer évének írásos történeti emlékei olvashatók. Számos sorsfordító helyzetet élt már meg Székesfehérvár, van tehát ok a bizakodás

Két alapban összesen 5550 milliárd a járvány ellen

A rendezvény első előadója, Varga Mihály pénzügyminiszter a nyilvánosság számára a 15 órakor kezdődött sajtótájékoztatón foglalta össze mondandóját. Elhangzott: előadásában két nagy témakört érintett. Az első a vállalkozások védelmét, az idén tavasszal elindított gazdaságvédelmi akciótervetet részletezte. Amely, összegzett Varga, beváltotta a hozzá fűzött reményeket: 1,2 millió ember munkahelyét óvta meg. Több mint 200 ezer munkahely esetében pedig a kormány közvetlen támogatást biztosított a dolgozók megtartásához. A 2021-es költségvetés – amelynek két nagy alapja a 2550 milliárdos gazdaságvédelmi, valamint a 3000 milliárdos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap – ezt a pályát viszi tovább. A 2021-es költségvetés az életvédelem mellet a meglévő munkahelyek védelmére, és azok újrateremtése összpontosít majd. A legfontosabb cél, hogy az ország visszatérjen a pandémia előtti növekedési pályához és foglalkoztatottsági szinthez.

Ugyanakkor, és a pénzügyminiszter itt tért rá a másik témakörre, az önkormányzatok gazdasági visszaépülésének is minél gyorsabban meg kell történnie. E célt a 2021-es költségvetésben két eszköz szolgálja. Az egyik a már futó Modern Városok Program, amely a MJVSZ 23 városa és a kormány között létrejött megállapodásokra épül és 4400 milliárd forint értékben összesen 270 projektet tartalmaz. Ennek végigvitelét a kormány elhatározta. Az önkormányzatok támogatásának másik hangsúlyos eleme a települési operatív programok köre, ahol szintén folytatni tervezik a megkezdett munkát, de cél, hogy az ország kész legyen az újabb, 2021-27 közötti ciklus sikeres megindítására is. A pénzügyminiszter Magyarország elemi érdekének nevezte, hogy a hétvégi uniós költségvetési tárgyalások eredményesek legyenek.

A helyzet jobb, mint várható lett volna

Az MJVSZ közgyűlésén 16 órától Palkovics László innovációs és technológiai miniszter adott elő, aki a járvány és gazdaságvédelem aktuális kérdéseiről beszélt. Mondandóját a nyilvánosság számára a 17 órától kezdődő sajtótájékoztatón foglalta össze. Itt elhangzott, az elmúlt 4 hónap számait tekintve, az adatokból pozitívabb kép rajzolódik ki, mint azt néhány hónappal ezelőtt gondolni lehetett volna. A reálgazdaság folyamatai minden jel szerint újra indultak. Idén júniusban az országban többen dolgoztak, mint januárban, de annál is többen, mint tavaly márciusban. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság elkezdett újra magasabb fokozatokba kapcsolni.

Reptérre, magyar!

– Érdemes magunkat időről időre arra emlékeztetni, hogy ha Magyarország szíve Budapest, akkor a magyar gazdaság gerincoszlopát a vidéki nagy települések, a megyei jogú városok hálózata adja – indította pénteki sajtótájékoztatóját Magyar Levente. A miniszterhelyettesi feladatokat ellátó külügyi államtitkár a közgyűlés előtt előzőleg a középtávú gazdasági fejlesztés és beruházás ösztönzési lehetőségeket ismertette. Az elhangzottakat összefoglalva megismételte: kért néhány dolgot a városvezetőktől. Egyrészt azt, hogy készítsenek repülőtér fejlesztési terveket. A gazdaságfejlesztés ehhez hasonló, további feltételeinek biztosítása az alap ahhoz, hogy az évi 1000 – 1500 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból az egyes települések minél nagyobb mértékben részesülhessenek. De az is fontos, hangsúlyozta Magyar Levente, hogy az érkező forrásokat professzionális helyi fogadókészség várja. A második kérése így profi befektetői csapat felállítása volt az MJVSZ tagvárosaihoz. Harmadrészt, Trianon 100. évfordulója alkalmából, a határon átnyúló közlekedés fejlesztésére hívott fel a miniszterhelyettes. Kérte, hogy az érintett városok vizsgálják meg ennek lehetőségeit, a külhoni magyar területek jobb gazdasági és közlekedési megközelíthetősége érdekében. – Az elmúlt 100 év rombolása rengeteg értékes közlekedési kapcsolatot vágott ketté – fogalmazott Magyar Levente, például hozva az elveszett, több tucatnyi Ipoly hidat és a felszámolt vasútvonalakat. Kiemelte Szeged és Szabadka, Debrecen és Nagyvárad újra megvalósítandó összeköttetéseit. – A határmenti megyei jogú városok a mai napig, nagymértékben el vannak vágva a külvilágtól. Ezen szeretnénk javítani – összegzett, bizakodva a városok és a kormányzat eddigi sikeres együttműködésének folytatásában.

Hogy legyen tartásunk

Az MJVSZ két napos, 11 napirendi pontot megtárgyaló közgyűlésének utolsó sajtótájékoztatóján Szita Károly elnök, a csütörtöki fajsúlyos témák harmadikjára utalva szóba hozta a klímavédelem kérdését is. Megemlítette, Áder János kezdeményezésére az MJVSZ 2018-ban csatlakozott a világ legnagyobb klímavédelmi egyezményéhez, az Under2-hoz. Az ezzel járó vállalásoknak megfelelően, a megyei jogú városok 2022-ig összesen 100 milliárdot költenek olyan klímavédelmi beruházásokra, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentik a hazai GDP-t közel felét megtermelő térségekben.

– A mi esetünkben a legfontosabb már nem az új nagybefektetők érkezése volt, hanem a meglévők megerősítése és újabb helyi beruházásokra való ösztönzése – mondta el a sajtóhoz intézett zárszavában Cser-Palkovics András. A polgármester házigazdaként is fogalmazva elismerően szólt arról az újnak nevezhető, gyorsan és egyszerűen igényelhető, sikeres támogatási formáról, amely a középvállalatok fejlődésének adott ösztönzést az utóbbi időkben. Örömmel nyugtázta, hogy van kormányzati szándék ennek folytatására. – Ismét kiderült: ezt a 23 várost sok minden köti össze – mondta végül Székesfehérvár polgármestere, aki a miniszterhelyettes szavaira visszautalva nyilatkozatát azzal zárta: – Ez a gerincoszlop szeretne tovább erősödni. De egyet ígérhetek: mindig egyenes marad.