Két napig feleltetés sincs a kincsesbányai iskolában

A negyedikesek lebilincselően érdekes műsora nyitotta meg csütörtökön a kincsesbányai iskolában az intézmény névadójáról elnevezett Kazinczy-napokat.

A műsor jól érzékeltette anyanyelvünk csodálatos voltát, rendkívüli gazdagságát, és bemutatta a nyelvújítást, amelynek vezéralakja Kazinczy Ferenc volt. A remek előadásra Pittner Károlyné és Melles Szófia tanítónő készítette fel a gyerekeket.

A kétnapos rendezvénysorozat keretében csütörtökön tanulmányi és sportversenyeket rendeztek a kincsesi iskolában. Ma, azaz pénteken kiállítások, játékos sportversenyek, kézműves-foglalkozások és vetélkedők részesei lesznek a diákok, miként azt Keszte Jánosnétól, az intézmény vezetőjétől megtudtuk. Újdonság a Kazinczy-napok több mint húsz évre visszanyúló történetében a Vigyázz, tesóval vagyok! című tréfás vetélkedő, amelyet idén rendeznek meg először. A Kazinczy-napok fő szervezői Sallay Orsolya, Balogh Melinda és Szendrey Annamária. A megnyitón részt vett Bajkai János, Kincsesbánya és Orbán Tibor Nesztor, Isztimér polgármestere is. (Utóbbi azért, mert az isztiméri gyerekek – alapesetben – a kincsesi iskolába járnak.)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Kazinczy-napokon ott van a felvidéki testvériskola, a madari Édes Gergely Alapiskola 28 tanulója is, akik Szász Veronika igazgatónő, illetve további pedagógusok kíséretében érkeztek Kincsesbányára. A két intézmény tanulói 2008 óta évi kétszer találkoznak: a madariak látogatásait minden esetben viszonozzák a kazinczysok – tudtuk meg Keszte Jánosnétól.

A csütörtöki tanulmányi és sportversenyekre – a madari látogatókon túl – a környék tucatnyi iskolájának tanulói is beneveztek. A Kazinczy-napok megnyitóján az igazgatónő fontos bejelentést tett. Keszte Jánosné húsz esztendeje gyűjti a bögréket. Mára a kollekciója 600 darabot számlál. A bögrékből egy gazdag válogatást most két napra az iskolában kiállítottak. Nos, az intézményvezető eme gyűjteményt ajándékozza oda az önkormányzatnak, mégpedig azzal a szándékkal, hogy ilyen módon vesse meg egy majdani (bögre) múzeum alapjait. Egy ilyen állandó kiállítás párját ritkítaná országos viszonylatban is – mondta el lapunk tudósítójának az intézményvezető.