Két lyukas fazék küzdött egymással a lepsényi falunapon

Két lyukas fazék küzdött egymással, csorba fülüket egymáshoz szorítva, mint vállvetve küzdő birkózók. Melyik a legrondább fazék a vidéken? Ez is kiderült a kétnaposra rúgó lepsényi falunapon, amely első napja úgy 16 óráig füstölt szalonnás szaftban úszott.

– A sertéspörkölt-készítésében, bízvást mondhatom, mindenki nagyon jó. Szinte elrontani sem lehet, nem is volt olyan étel, ami nagyon nagy hibával rendelkezett volna – kezdte közös értékelőjét a díjátadást megelőző, korántsem feszült légkörben a szabadhídvégi Kiss Gyula zsűrielnök; látni kell, hogy eddigre már túl voltak a főzők a korai kelésen, elképzelhető, hogy az üdvözlőitalokon is, és délidőben minden csapat el is pusztította pörköltje javát. Itt-ott kenyérserclikkel törölgették a bográcsok belsejét.

Ha ez a fazék itt van, vajon miből eszi vacsoráját ezután a házőrző eb?

Tényleg nem volt hiba az ételekben. No, de hadd beszéljen a zsűrielnök tovább, hiszen még tanáccsal is szolgált:

– Úgy érzem, hogy nagyon szabadon bántak a főzők a szalonnával. Ilyenkor nyáron jobb lett volna zöldségekkel – paprikával, paradicsommal – készíteni az étkeket, mert ez a füstölt szalonna nagyon nehéz – mondta Kiss. – Végigkóstolva a huszonnégy pörköltet, elmondhatom, hogy nagyon szép ételek készültek. Kívánom, hogy legközelebb is legalább ennyien vegyenek részt a főzőversenyen, mert ez élmény volt annak is, aki főzte és annak is, aki fogyasztotta – dicsért az­után.

A szombati főzőverseny nyertes sertéspörköltjét a Tűzrakók csapata készítette el. A második helyezést az önkormányzat képviselő-testülete főzte össze. Harmadik lett a Kőrös csapata. A legszebb tálalásért járó különdíjat a Kiss család nyerte el. Ők petrezselymes krumplival és zöldséggel tálalták fel az eledelt. A Solyka team is különdíjat vihetett haza; alig csúsztak le a lepsényi ízverseny dobogójáról.

A pörköltnél azonban nem állt meg a gasztronómiai via­dal. Tepsikből tizenegy pite szállt síkra. A Lepsény Pihe-­Puha Pitéje címet a vajdasági Örömhegyesről érkezett (Lepsény testvértelepülése) mestercukrászok készítették el, neve Triumvirátus. Diós, mákos, almás ízesítést kapott. Majd elfelejtettük! Egy 1870-ben Plzeňben készült, töpörtyű sütésére használt, roppant nehéz öntöttvas fazék lett a második legrútabb lepsényi lyukas fazék. A győztes rondát Gieber Lajos nevezte versenybe, alighanem szegény kutya elől orozta el. Aki nem hiszi, járjon utána!