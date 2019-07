Két kisfia jelenti a világot a fiatal pákozdi influenszernek

A talpraesett, csinos anyuka az anyaságról, gyermekvállalásról és nevelésről ad tanácsokat másoknak videóiban.

Volt egy „bevillanás”, egy pillanat, amikor eldöntötted, hogy videókat kéne készítened?

Sokáig tartott, mire elhatároztam, hogy videókat gyártok. Nem könnyű egy ismertebb ember élete, sok az elvárás és nagy a felelősség.

Milyen témájú videókat töltesz fel?

Nem sok időm van mostanában videókat gyártani, de lehet, hogy folytatom, mert hiányzik! Vannak vlogok egy-egy kirándulásunkról, koncertekről és vannak komolyabb hangvételű videók is, a lelki dolgaimról. Elég vegyes csatorna, sokféle videó megtalálható rajta.

A fiaid is élvezik a videók készítését? A családod mit szólt hozzá, hogy közzéteszed a világhálóra az életedet? A nézőktől milyen visszajelzéseket kaptál?

A fiúk nagyon szeretnek szerepelni! Szerencsére a családom is mindenben támogat. Szerintem elsők között nézték meg az eddigi videókat is. A nézők pedig mindig várják az újabb tartalmakat.

A csatornádon azt írtad, szeretnél segítséged nyújtani mindenkinek. Gyakran keresnek meg hasonló cipőben járó anyukák, vagy esetleg mások is fordulnak hozzád?

Volt rá példa, hogy segítséget/tanácsot kértek tőlem olyan anyukák, akik egyedül nevelik a gyermeküket vagy éppen válás előtt állnak.

Mivel foglalkozol a mindennapjaidban?

Jelenleg még itthon vagyok gyesen a kisebbik fiammal. Viszont mivel ez a nyár az utolsó, hogy nem dolgozom, így próbálunk sok időt együtt tölteni. Hiszen szeptembertől már a kicsi is ovis lesz. Én pedig keresek valami munkát.

Egy korábbi interjúdban azt nyilatkoztad, hogy egyedül neveled a gyermekeidet. Mennyire (volt) embert próbáló feladat? Örülsz, hogy ilyen fiatalon lettél anya?

Szeretek fiatal szülő lenni, kicsiként is erről álmodtam! Nem mondom, hogy soha nem sírtam éjjel egy kemény nap után, de hát nyilván nekünk is vannak (voltak és lesznek is) nehéz napjaink/időszakaink, de igyekszünk mindent áthidalni.

Részt vettél a Tündérszépek versenyen is, ahol azt mondtad a bemutatkozó szövegedben, hogy szeretnéd megmutatni, hogy egy kisgyermekes anyának is helye van egy szépségversenyben. Milyen visszajelzéseket kaptál ezzel kapcsolatban?

Furcsa volt magamat látni a videóban és az újságban! Sorra kaptam az üzeneteket és a hozzácsatolt képeket, hogy engem láttak a Fejér Megyei hírlap oldalán. Támogattak, segítettek a szavazat gyűjtésben és büszkék rám, hogy be mertem vállalni ezt, hiszen nem mindenkinek van bátorsága szépségversenyben részt venni!

Tervezel még más szépségversenyekre, esetleg fotózásokra jelentkezni?

Fotózásra szoktam és szeretek is járni, de szerintem több szépségversenyre nem fogok jelentkezni egyelőre! Mindenesetre szuper volt, hogy kiléphettem a komfortzónámból!