Két kategóriában tették le a vizsgát az önkormányzati képviselők egy online felületen

Egy 2011-es törvény alapján az önkormányzati képviselőknek az eskütételt követő három hónapon belül részt kell venniük egy képzésen és az azt záró vizsgákon. Február utolsó napja volt a határidő.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének j) pontja értelmében az önkormányzati képviselő eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem – együttműködve a Miniszterelnökséggel és a Belügyminisztériummal – e-learninges tananyagokat bocsát térítésmentesen az önkormányzati képviselők rendelkezésére képzési kötelezettségeik teljesítéséhez.

A kötelező feladat olyan, mint egy hasznos továbbképzés

A képviselő.ludovika.hu oldalon, a regisztrációt követő belépés után ez a szöveg fogadja az önkormányzati képviselőket. Már a kezdőfelületen különválasztja a rendszer az újraválasztott képviselőket azoktól, akik most kezdték az első ciklusukat.

Az újraválasztott önkormányzati képviselők esetében elsősorban nem az alapvető önkormányzati ismeretek bemutatása a cél, hiszen a korábbi ciklus(ok)ban szerzett tapasztalatoknak köszönhetően ezzel már tisztában van a helyi politikus. A rutinnal rendelkezők számára olyan képzést alakítottak ki, ami egy rendszerező e-learning-programmal indul. Ha ezen túljutott a képviselő, akkor a képzés fókusza számtalan hasznos irányba helyezhető, a résztvevő választásától függően. Így lehet akár az önkormányzatokat és a helyi demokráciát érintő speciális szakpolitikákra koncentrálni, vagy például a központi szerepet betöltő „tudáskormányzás”, vagy éppen a helyi szinten fontos „smart city” koncepcióira, metodi­ káira.

Színesített továbbképzés

A gyakorlottak számára a képzés kötelező és választható modulokból áll és elsősorban a helyi önkormányzatok működésére kiható, az elmúlt 5 évben bekövetkezett változások bemutatására fókuszál, gondolván arra, hogy az alaptudással már rendelkeznek.

A szabadon választható témák olyan speciális részeket oktatnak, mint az okosönkormányzás alapjai, az önszervező önkormányzathoz kapcsolódó településirányítás vagy éppen a helyi tőkevonzás bemutatása. Akik már egy vagy több ciklust végigdolgoztak, azok is meglepődtek a képzés és a vizsga kapcsán, ugyanis többen úgy álltak hozzá, hogy nekik már sok újat nem lehet mutatni. A tapasztalat viszont az, hogy ez a képzés és vizsga nemcsak azért fontos, mert február végéig kötelező elvégezni, hanem azért is jó, mert egyfajta ingyenesen hozzáférhető, tartalmas videókkal, magyarázatokkal színesített továbbképzésnek is felfogható. Azoknak, akik most szerezték meg először a képviselői mandátumot, az alapoktól kell kezdeniük. Nekik segít a rendszer megismerkedni a helyi önkormányzati rendszer működésével, és hogy abban el tudják helyezni saját magukat és szerepüket. A számukra elkészített tananyagok számos jogforrás tüzetes átolvasásától menti meg a frissen választottakat. A képzés során megismerik a tisztségükhöz kapcsolódó legfontosabb jogokat és kötelezettségeket, valamint a képviselő-testület és annak szerveinek működését, amelyek feltétlenül fontosak tisztségük ellátásához.

Az elektronikus tananyag leírásában az áll, hogy a rendszer felépítésének köszönhetően a résztvevők megismerik azt a hatásköri rendszert, amely kijelöli az önkormányzat, illetve a képviselők mozgásterét, a képviselői szerep összetettségét, a döntéshozatal mechanizmusát és az ehhez kapcsolódó jogintézményeket. Az anyag az első ciklusukat megkezdő képviselők esetében is egy kötelező és egy szabadon választott programból áll. Az egyik a helyi önkormányzat működése, a fakultatív program pedig vagy a helyi önkormányzás alapjai, vagy a „haladók” számára is választható Önszervező önkormányzat – Önkormányzati településirányítás témakör. A továbbképzési programok teljesítése december 2. és február 29. között volt lehetséges, így a mögöttünk álló szombat volt az utolsó nap. Most kíváncsian várhatjuk, hogy a kormányhivatalhoz mennyi vizsgamunka érkezett és esetleg volt-e olyan, aki nem teljesítette a vizsgát? Sem a két fentebb említett minisztérium, sem a végrehajtást ellenőrző kormányhivatal nem helyezett kilátásba retorziókat vagy büntetést, mégis reméljük, hogy mindenki, vagy szinte mindenki felelősségteljesen állt a kérdéshez és levizsgázott.