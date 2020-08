Két hét alatt szervezték meg a Mezőkomáromot ünneplő napot

Volt itt minden, mint a búcsúban: ringlispíl, szivárványszínű nyalóka, utcai ételek, vattacukor, zenék, nevetések és jó hangulat. Falunapot ültek – álltak – a mezőkomáromiak!

Ijesztgetett csupán az egyre felhősödő ég a település felett – az égi áldás szerencsére elmaradt. Ez is hozzájárult a felhőtlen hangulathoz.

– Sokan eljöttek, még úgy is, hogy igyekeztünk minden járványügyi előírást betartani – értékelt a szombatot követő másnap Köő Péter polgármester, aki többedmagával a hét utolsó napján sem pihent, éppen a „romokat” takarították. Ez a tevékenység most, a hét elején is folytatódik.

– Július végén még kétséges volt, hogy lesz-e szigorítás, vagyis hogy megtarthatjuk-e a falunapot. Aztán szerencsére jó híreket kaptunk, szóval úgy döntöttünk, két hét alatt megszervezzük ezt a rendezvényt. Most pedig, miután véget ért, elmondhatjuk: egy jó csapattal, közmunkások segítségével, eredményes napot zártunk. A buli hajnali fél háromig tartott – mesélte az elöljáró.

Pörkölt, lángos, hot dog, hamburger és vattacukor – néhány a fogyasztható ételek közül, melyeket kézben tartva számos érdekes, jó hangulatú programon vehettek részt az általános iskola udvarára kilátogatók. A helyi erők mellett mátyásdombi és ­sárbogárdi fellépők, valamint egyéb sztárvendégek – Polyák Rita és Szelle Szilárd énekesek, Polgár Péter humorista, Kökény Attila énekes, valamint a mulatós nótákat húzó Sógorok együttes – szórakoztatták a nagyérdeműt, akik az idő előrehaladtával egyre csak gyűltek a helyszínre.

Mindeközben a művészetek iránt érdeklődő emberek is megtalálhatták a maguk feltöltődési lehetőségét: egy sátor takarásában Horváth Istvánné Erzsébet, Vinkler Ferencné és Völgyi József helyi alkotók festményei, szőttesei kínáltak szellemi csemegét.

A színpadon állva köszöntőjében Köő Péter, a térség országgyűlési képviselője Varga Gábor üzenetét is tolmácsolta. Elhangzott: a település önkormányzata a Magyar falu program keretében 20,5 millió forintot nyert belterületi útfelújításra, útépítésre, illetve ugyanebben a programban 28 millió forint jutott a településre a művelődési ház felújításához. Ezenkívül két másik pályázatot is benyújtottak. Az egyiket a Belügyminisztériumnak címezték, s – némi önerővel – egy útpályázatot takar; a másik pedig egy eszközbeszerzésre vonatkozó 11 millió forintos dokumentum, amelyről a napokban születhet döntés. Az elöljáró és mondhatjuk, a település lakói, reménykedhetnek, hogy ez is olyan sikeres lesz, mint amilyen a mögöttük hagyott falunap volt.