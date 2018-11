Két fronton, három műszakban állják a sarat a Mór és térségében élő nők

Nem könnyű egyszerre helytállni a munkahelyen és a családban, ezért minden eszközzel segíteni kell a nap mint nap dupla műszakban dolgozó nőket.

A városi önkormányzat és a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület konzorciumban futott neki egy pályázatnak, melynek célja a Mór és térségében élő nők társadalmi és munkaerőpiaci szerepeinek összeegyeztetése. Nem kevesebb mint 200 millió forint uniós pénzt fordítanak arra, hogy emelkedjen a nők foglalkoztathatósága az említett térségben.

Fenyves Péter polgármester vezetésével az önkormányzat létrehozott és működtet egy móri Család és KarrierPontot, amelynek célja, hogy segítse, támogassa, információval és tanfolyamokkal erősítse a városban és annak vonzáskörzetében élő nőket.

Megoldás lehet a rész- vagy a távmunka

Heimné Klock Éva projektmenedzsertől megtudtuk, hogy egyéni, személyre szabott konzultációkra is lesz lehetőség, szakemberek, illetve pszichológusok, valamint életmód-tanácsadók bevonásával. A munkavállalók mellett a munkaadók megszólítása is megtörténik, ezen belül bemutatkoznak a Családbarát munkahely-díjjal büszkélkedő cégek is, miközben egy állásbörzére is lehetőség nyílik majd, ahol önéletrajzírással és álláskeresési technikákkal is ismerkedhetnek az érdeklődők. De nem kell feltétlenül munkavállalói szerepet választani, erről majd sikeres női vállalkozók vallanak.

Az atipikus foglalkoztatási formák – mint a részmunka vagy a távmunka – sokaknak adnak lehetőséget, hogy mindkét feladatukat el tudják látni. Ám mivel otthon is és munka közben is sok inger éri őket, ezért tréningek segítségével vértezik fel a hölgyeket, legyen az az érzelmi helyzetekben mindenki érdekeit figyelembe helyező asszertivitás-, a kiégés ellen védő burn­out- vagy a váratlan helyzetek könnyedebb kezelésére alkalmas rezilienciatréning.

Lesz még szó olyan gyakori, mégis annyira félve érintett témákról is a 2020 augusztusáig tartó időszakban, mint a helytállás a családban, a nemi szerepek vagy a melegen tartott hitvesi ágy, és sajnos a családon belüli erőszak témaköre sem kikerülhető.