Két fontos épület újulhatott meg Lovasberényben

Sportcsarnokot és orvosi rendelőt avattak pénteken Lovasberényben, melynek avatóünnepsége a járványhelyzet miatt szűk körben valósulhatott meg.

Südi Mihály polgármester kiemelte: – Nem mindegy, milyen körülmények között sportolnak gyermekeink, s az itt élők milyen körülmények között veszik igénybe az egészségügyi ellátást. A lovasberényi emberek megérdemlik, hogy a szolgáltatások színvonala megfeleljen az elvárásaiknak. De a kulturális környezet mellett fontos a gazdaságos üzemeltetés is, mert az így megtakarított összeget más fontos dologra is fel tudjuk majd használni – fogalmazott, s hozzátette: a két épület közel 30 évvel ezelőtt épült, illetve kapta meg jelenlegi formáját. – Azóta egy generáció felnőtt, az igények megváltoztak, az idő eljárt, az anyag elfáradt, a felújítás a 24 órában érkezett. Az előző képviselő-testület jól látta 2017-ben a korszerűsítés szükségességét, és felelősen döntött a pályázat benyújtásakor. A sikeres pályázatot követően a megnyert 97 millió forint azonban nem volt elegendő a projekt megvalósításához, hiszen a kivitelezés költségei jelentősen megnőttek. A 30 millió forintos hitelfelvételt az idei évben sikerült nyélbe ütni és így a munkálatok februárban megindultak.

Akad még tennivaló

A munkálatok összköltsége megközelítette a 130 millió forintot, melyből a sportcsarnok 99 millió 246 ezer forintba, az orvosi rendelő 28 millió 553 ezer forintba került. Egy ilyen méretű település pályázati segítség nélkül soha nem tudott volna ekkora volumenű beruházást megvalósítani. A munkálatok során elkészült mind a két épület homlokzati, födém és tető hőszigetelése. Új nyílászárókat építettek be, kialakítottak egy mozgáskorlátozott mosdót és a bejáratok akadálymentesítése is megtörtént. A fűtési rendszer korszerűsítése pedig nagyban hozzájárulhat majd a fenntartási költségek csökkentéséhez. A két létesítmény vonatkozásában a munkának azonban koránt sincs vége, hiszen a vizesblokkokat még szeretnénk felújítani, a csarnok körüli területet rendezettebbé tenni, mely utóbbira csak a szennyvíz-beruházás munkálatait követően lesz lehetőség. A település tekintetében is rengeteg a tennivaló, sok a terv, így nagy reményekkel várjuk a pályázatokat – majd e szavakkal fejezte be a település vezetője a köszöntőt: – A polgármesternek mindig a legrosszabb utakon kell járnia, hogy soha ne felejtse el: sosem lehet elégedett, mindig van feladata!

– Egy éve azt mondtam, a település kicsit Csipkerózsika álmát alussza. De most örülünk, hogy Lovasberény is csatlakozott azokhoz a településekhez, melyek sikeresen pályázatot valósítottak meg, s az is örömteli, hogy most már településeink 90 százaléka a megyében ilyen – emelte ki Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos hozzátette: Lovasberény életében ez egy komoly siker, mellyel a település kicsit megújulhatott.