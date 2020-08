Két fa is áldozatul esett az éjszakai vandalizmusnak a Sarló utcában

Rongálás vagy pusztítás lehetett a célja annak a személynek, aki az éj leple alatt körbefűrészelt két közterületen álló fát a Sarló utcában. A városgondnokság megpróbálja megmenteni a fákat.

Futótűzként terjedt a hír a közösségi média felületein, miszerint vélhetően az éjszakai órákban két Sarló utcai fa pusztításába kezdett valaki. Az érintett fák törzsét több centiméteres mélységben körbefűrészelték, ám a „munkafolyamat” itt megállt. A képek láttán többen értetlenül álltak a helyzet előtt, így a találgatások is azonnal szárnyra keltek. A hozzászólók egyszerre keresték az okokat, latolgatták a következményeket és igyekeztek közös erővel rájönni, hogyan lehetne megmenteni a fákat. Az okok között felmerült, hogy többeket zavarhat az, hogy a fa elfogja a lakásokba beszűrődő napfényt, míg mások arra tippeltek, a madárcsicsergés okozta zaj vezetett ahhoz, hogy valaki megrongálta a növényeket. A károkozás mellett arra is felhívták a figyelmet a poszt követői, hogy egy nagyobb szélvihar esetén komoly balesetet is okozhatnak a sérült fák.

A mentési javaslatok között szerepelt, hogy a polgármesteri hivatal környezetvédelmi irodájához intézett megkereséssel bárki jelezheti az esetet. Ez azért is fontos, mert a környék térfigyelő kamerái segíthetnek a tettes beazonosításában, illetve az illetékes szervek megkezdhetik a fák megmentését. Szerencsére a szakmai segítség is gyorsan megérkezett, ugyanis a városgondnokság munkatársai is látták az említett képeket. A szakemberek megpróbálják sebkezelővel gyógyítani a sérült fákat, valamint azok állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.