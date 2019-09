Két évvel ezelőtt Iszkaszentgyörgy képviselte Magyarországot

Az Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély művelődési házában kerül sor a 8. alkalommal kiírt „Magyarországi Falumegújítási Díj” díjkiosztó ünnepségére, falumegújítási konferencia keretében.

Két éve a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség és az Agrárminisztérium írta ki ezt a pályázatot. A verseny célja az, hogy felkutassa azokat a településeket, amelyek munkássága példaértékű és amelyeket reflektorfénybe tudnak állítani, mintaként tudják mutatni a többi településnek arra, hogy miként is lehet jól fejleszteni egy települést.

– Ez egy szakmai verseny, fogalmazhatnék úgy is, hogy az önkormányzatok Oscar-díja – mondta Gáll Attila iszkai polgármester. Nem egy területre korlátozódik, hanem egyben vizsgálja meg a településfejlesztést, szakmai dokumentumok alapján.

Az állami főépítész pozitív bírálata szükséges ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indulni a versenyen. Elég, ha a helyi építési határozatok nincsenek, és máris elveszítette a jogát a település az indulásra.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a 2017-es kiírást ők nyerhették meg. Akkor az volt a mottója, hogy „Átfogóan gondolkodni”, vagyis, hogy hogyan lehet egy települést komplex módon tervezni, alakítani, párhuzamosan fejleszteni a közösséget és az infrastruktúrát. Az iszkai polgármester arra is kitért, hogy mivel ők nyerték meg a korábbi versenyt, a kiírásnak megfelelően ők adhatnak otthont a kétévente megrendezett verseny idei díjkiosztójának. Kétnapos rendezvény kezdődött tehát tegnap Iszkaszentgyörgyön. Az első nap érkeztek a vendégek, akiknek a helyiek megmutatták, hogy miért is nyerték meg korábban ők ezt a díjat. A második napon, azaz ma Dukai Miklós helyettes államtitkár fogja átadni a díjakat a 2019-es verseny győzteseinek. Az eseménynek az is különlegessége, fogalmazott Gáll, hogy ez egy nemzetközi verseny, tehát gyakorlatilag a fődíjas képviseli Magyarországot a rá következő évben az európai megmérettetésen. A 2017-es győztes, Iszkaszentgyörgy képviselte hazánkat tavaly az Ausztriában szervezett kontinensviadalon, a falumegújítás területén. A Magyarországi Falumegújítási Díj idei I. helyezettje Környe lett.