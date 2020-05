Két évtizeddel ezelőtt a királyok városába érkezett tíz ország meghívott államfője

Göncz Árpád akkori köztársasági elnök meghívására 2000. április 28-án összesen tizenegy ország államfője találkozott Székesfehérváron azért, hogy az új évezred kihívásait és az együttműködés lehetőségeit egy kerekasztal-tanácskozás keretében vitassák meg.

Székesfehérvárt az egykori köztársasági elnök a magyar történelem jelentős és mindig megújulni képes városának nevezte, ezért is választotta a találkozó helyszínéül a megyeszékhelyet. A korabeli újságcikkből kiderül, a tanácskozást követően memorandumot adtak ki a résztvevők, melyet Göncz Árpád ismertetett. A közös sajtótájékoztató után valamennyi vendég a városháza előtt felállított asztaloknál válaszolt a sajtó képviselői által feltett kérdésekre. Ezt követően egy közös ebéden vettek részt az államfők, melyre a Szent István teremben került sor. A program zárásaként a várost is megtekinthették a meghívottak. A városháza épületén máig látható az esemény tiszteletére kihelyezett emléktábla, mely jelzi a találkozó időpontját, emellett a jelenlévők kézjegyükkel is ellátták a márványlapot.