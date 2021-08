Két év után újra dübörög az EFOTT

A fiatalság és a nyár fogalma lassan egybeforrni látszik a legrégebbi magyar fesztivál, az EFOTT keretein belül.

Bár tavaly ünnepelték hivatalosan, idén ünnepli 45. születésnapját a hűsítő Velencei-tó partján az EFOTT fesztivál. A szerda délutáni sajtótájékoztatón Murai László HÖOK elnök, Schanda Tamás miniszterhelyettes, L. Simon László országgyűlési képviselő egyöntetűen mondtak köszönetet Mészárosné Hegyi Gyöngyinek, Sukoró polgármesterének és a városnak, amiért befogadást nyertek, és amiért fontos számukra a fiatalság. Idén augusztus 11-15. között tartják meg az ország legnagyobb hallgatói buliját. A látogatók több mint 200 zenei program közül válogathatnak, ráadásul idén először a szervezők 2 nagyszínpadot is nyitottak a legnagyobb érdeklődésre számot tartó fellépőknek, az amerikai rapper óriásnak, Flo Ridanak, valamint a legendás német rock-techno zenekarnak, a Scooternek! Budai Marcell kommunikációs vezetőtől azt is megtudtuk, hogy az EFOTT idén az egyetlen fesztivál, amelyik külföldi fellépőket tudott felvonultatni a palettáján. A fiatalok folyamatosan záporoznak a nap folyamán, pontos számuk egyelőre azonban ismeretlen, kérdésünkre, hogy hány főre számítanak, egyelőre nem tudnak választ adni. A szervezők szerint csütörtökön keződhet a nagy roham, ami végigkíséri az egész hétvégét. Szerdán olyan nagy nevek szórakoztatják a nagyérdeműt, mint Király Viktor & The Band, Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi, a Brain, és még sokan mások. A rendezvényt az év legsportosabb fesztiváljaként tartják számon, idén 32 sportágat lehet ingyenes kipróbálni, sőt még egy strand is a rendelkezésükre áll azok számára, akik lehűtenék megukat a nappali forróságban.

A part mentén helyezték el a Civil teret, ahol különböző programlehetőségek állnak a fiatalok előtt, sőt, akár megtalálhatják a számukra ideális hivatást is. A civil szervezetek még kitelepülőben vannak, de a Büntetés-végrehajtásnál már cellába is tudják vetni az érdeklődő „bűnözőket”. Jelen van még a Volánbusz és a MÁV is, valamint idén először nincsen a fesztivál területén traffik, ugyanis szeretnék elérni, hogy a fiatalok minél egészségesebben éljenek.

A délutáni órák egyelőre a regenerálódás és a koncertekre hangolódás jegyében telnek, valamint a kemping elfoglalásában. A jó hangulat azonban minden időpontban garantált, például éppen sikerült elcsípnünk egy rögtönzött limbó-showt!