Készülnek az első őszi napra Zichyújfaluban is

Rendhagyó iskolai és óvodai kezdésre számítanak Zichyújfaluban is. Fel kell készülni, meg kell tenni a lehető legtöbbet, amiként a településen is, ahol már az utolsó simításokkal is végeztek.

A helyi általános iskola nagy értékű felajánlást kapott egy megyeszékhelyi kötődésű innovációs cégtől, ennek köszönhetően az iskolakezdés előtti utolsó hét meglehetősen mozgalmasra sikeredett. A nagy rohamban végül sikerült kicserélni az intézmény régi szárnyán az összes ablakot, így minden tanuló világos, megfelelő szellőztetéssel ellátott tantermekben tanulhat szeptembertől.

Emellett a felajánlást adó cég munkatársai megépítették a kerítést a Lenkei utca felől, továbbá a tornateremben a folyosón lévő világítótesteket is lecserélik és berácsozzák azt a gyermekek biztonsága érdekében. Az iskolában az összes tanulói pad lapját gyönyörű, új bútorlapokra cserélik le. Mint az önkormányzat beszámolt róla, a segítőkész felajánlásának köszönhetően több, mint kétmillió forintot költhettek fejlesztésekre az iskolában. Ami pedig a még kisebbeket érinti: a hosszú hétvégét kihasználva pénteken és szombaton a helyi lakosok nekiláttak a településen az óvoda takarításának és a bútorok visszapakolásának. A két nap sok munkával, de jó hangulatban telt, mindannyiunk érdeke, hogy a gyerekek már egy tiszta, rendezett óvodába térhessenek vissza. – szerepel a település oldalán.