„Kerti” kalandok az alapi iskolaudvaron

A naptár augusztus 31-et mutatott, a hőmérő higanyszála pedig egyre csak felfelé kúszott. Vagyis minden adott volt a vakációbúcsúztatáshoz.

Méhes Lajosné polgármestertől már korábban megtudtuk: a helyiek igénye volt egy mozgalmas nyár végi program. Nos, ebből kerekedett ki az első ízben megszervezett Alapi Vakációbúcsúztató, amely már reggel elkezdődött, s egészen késő estig tartott. A szervezők igazán különleges eseményekkel várták a gyerekeket, felnőtteket – ráadásul teljesen ingyen! Mármint nem a várakozás volt díjmentes, hanem a frissen készülő vattacukor, a jégkockával hűsített limonádé, a kézműveskedés, az ugrálóvár, a gokart, a közös ebéd, de a faültetéssel tarkított kertmozi is, amelyre sokan vártak már a településen.

A helyszínt adó általános iskola udvarán ugyanis már korán felállt a technika. Juhász Zsófiától ügyvezetőtől tudjuk, a Kortárs Művészeti Fesztivál kertmozija adta az alapot ahhoz, hogy a Barátság mozi is hasonló szolgáltatással rukkoljon elő, melyet Székesfehérváron kívülre is eljuttatnak. Nem titok: a néptánc, a zene révén érkezett első alkalommal Alapra a fehérvári kertmozi, hiszen a zenekar, amelyben Zsófi zenél, már több alkalommal is húzta a talpalávalót a településen. A rendszer speciális vászonból és egy digitális vetítőgépből áll, amely kifejezetten futó filmeket vetít. Az esemény további különlegessége a faültetés volt, melyet a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Balog Gábor ötölt ki. A Fehérvárról érkezett vérszilvát eztán az alapi diákok gondozzák.

De a sportról se feledkezzünk meg: Szalai János szervező elmondta, az órákon át mérkőző nyolc futballcsapat közül első helyen a sárbogárdiak, második helyen a(z alapi) tűzoltók végeztek, az előszállásiak harmadikak lettek.