Kerítés védené a Mura utcai társasházat

A tervek szerint a Mura utcai önkormányzati bérlakásoknál is követik a legújabb trendeket: körbekerítik, növelve a biztonságot. Ám előtte elkezdődik az aláírásgyűjtés a témában.

A Mura utcai lakótelep három oldala cégek által bekerített rész. Az utca felől azonban jelenleg még nyitott, innen szabadon megközelíthető a lakótelep. Szigli István, a terület önkormányzati képviselője a Fejér Megyei Hírlapnak elmondta: a lakók részéről felmerült, hogy még biztonságosabbá kellene tenni a területet.

– Ezért az a gondolat támadt fél éve, hogy az utca­fronti résznél készüljön egy kerítés, ahol beléptető rendszerű kicsi és nagy kapu biztosítaná a be- és kijutást. Ez a gondolat támogatásra talált, de a biztonság kedvéért az adatvédelmi szabályokra figyelemmel, aláírásgyűjtésbe kezdünk a jövő héten, hogy kiderüljön, a lakók hány százaléka támogatja. Az előzetes hírek szerint ugyanis a többség igen – fogalmazott a képviselő, hozzátéve, hogy több okból is fontos lépés lenne a teljes lekerítés. – Nem lenne átjáróház, nem lehetne máshonnan idehordani a szemetet, és az udvarra kiengedett gyerekek sem tudnának kiszaladni az úttestre. Ez a megoldás nem egyedi eset, több újonnan épült lakóparkot már eleve így adnak át. Ezzel a lépéssel ráadásul az önkormányzati vagyont is védjük.

A terület egyik térfigyelő kamerája azt a részt pontosan látja, ahol a kapu várhatóan lesz, így komoly biztonsági rendszerrel párosul a majdani lekerítés. Jövő héten kezdik tehát az aláírásgyűjtést, ezt követően kerülhet sor a tervezésre és a költségvetés kialakítására.