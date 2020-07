Keresve a hasonlót – Az empátiára épül a sörédi tábor

Különleges tábornak ad otthont a település. Azt keresik a gyerekek, ami összeköt és nem azt, ami eltávolít egymástól minket, embereket.

A táborvezető, Toldi Veronika elmondta: – Az egész tábor lényege az empátia, az egymásra figyelés. Játszunk és mesélünk is, mert ez nagyon fontos a gyerekeknek, éppúgy mint a beszélgetés. A fiatalok több helyről érkeztek, így nem a lakóhely köti össze őket, hanem valami egészen más. Arra tanítják a táborvezető és a meghívott vendégek a gyerekeket, hogy mindig, mindenkiben a hasonlót keressék, ne pedig azt, amiben a másik ember különbözik.

A napközis tábor jelenleg is tart. Volt, hogy agyagoztak, de néptánc is színesítette a 31 táborlakó egyik napját. Ottjártunkkor Barta Zoltán háromdanos mester tanította a gyerekeket arra, mennyire fontos a mozgás, és hogy nem csak kifele kell tudni figyelni, hanem befelé és a másikra is. A nagy kaland pénteken ér véget egy könnyed hawaii táncbemutatóval.