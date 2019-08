Keresik a nemzet háziorvosát

Az Emmi egészségügyért felelős államtitkárságának égisze alatt elindult „A nemzet háziorvosa” pályázat. Szeptember 14-ig küldhetők be háziorvosokról és a velük dolgozó nővérekről az ajánlások.

Bár a háziorvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják, várják az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, alapítványok, iskolák, idősotthonok, egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is. A pályázat a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek megbecsülését, presztízsét óhajtja erősíteni, így idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű háziorvos-beteg kapcsolatokra és az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretné irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon innen és határon túl. Eddig 140 érvényes ajánlás érkezett – tájékoztatott az Emmi. A pályázatra beküldött történetek szereplői egytől egyig olyan köztiszteletben álló gyógyítók, akiket a betegeik tisztelnek és becsülnek, nem csupán magas szakmai tudásukért, de azért is, mert felelősen, elkötelezetten, szeretettel viselik gondját a rájuk bízott embereknek. Nem egyszerűen végzik a dolgukat, betegeik és hazájuk iránt is elkötelezett gyógyítók. A pályázatra az www.evpraxisa.hu oldalon lehet leadni az ajánlásokat szeptember 14-ig.