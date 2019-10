Kerékpárút kölcsönzővel Pázmánd és Kápolnásnyék között

Október elején jelentették be, hogy kivitelezési szakaszba léphet a falut Kápolnásnyékkel összekötő kerékpárút megépítése, de a Budapest–Balaton útvonal, valamint a tervek szintjén már elkészült Vértesi kerékpárút is érinti Pázmándot.

– Arra gondoltunk, ha már fejlesztjük a településen és környékén a kerékpárutakat, jó lenne egy olyan kölcsönző­rendszert kialakítani, amely részben a helybelieket, részben az idelátogatókat tudja megfelelő minőségű kerékpárokkal kiszolgálni. Ez a nagyvárosokban ma már teljesen természetes, de vidéken még kevésbé – mondta el Virányiné Reichenbach Mónika, Pázmánd polgármestere. Első körben öt kerékpárt vásárolt az önkormányzat, közöttük három speciális darabot, úgynevezett babboe bike-ot, amely akár 3-4 kisgyermek szállítására is alkalmas. Ezek egyenesen Hollandiából érkeztek, és mint megtudtuk, teljesen biztonságosak a kisgyermekek számára, hiszen hárompontos biztonsági övvel is el vannak látva. Ugyanakkor a kerékpár rugalmasan át is alakítható az ülések lehajtásával, így két gyermek és csomagok, netán horgászfelszerelés is kényelmesen szállítható az „utastérben”. A kerékpárokat már leltárba vették, és a tervek szerint hamarosan kölcsönözhetővé is válnak a sportcsarnokból. A polgármester azt is elmondta, hosszú távon az a cél, hogy zárt, fedett tárolókból, elektronikus kártyákkal lehessen a kerékpárokat kikölcsönözni, és az lenne az ideális, ha szinte minden intézménynél elérhető lenne belőlük néhány darab.