A baracskai kerekesszékesek pozitív hozzáállásukkal segítik egymást

Az Éppen péntek! egészség klub meghívta azokat a falubelieket, akik kerekesszékbe kényszerültek. Az első elkeseredés után kiderült, a kényszerből miként származott újabb lehetőség.

A mai korszerű kerekesszékekkel, főként, ha elektromosak, lényegében minden akadálymentes helyre el lehet jutni. A baracskai Éppen péntek! egészségklub vezetője, Kolumbán Ottilia háziorvos a tagtársakkal a klub különböző arculatát rajzolja meg, tematizálják a találkozókat. Ki-ki választhat, mikor vesz részt a találkozón, ahol témába illő előadások hangzanak el, tornáznak, mozognak, sétálnak, s újabban összeállt egy kerékpáros, s egy futó csapat is. A kerekesszékeseket azzal a céllal hívták meg, hogy a mozgássérült emberek személyesen számoljanak be tapasztalataikról, s mondják el, a csapásként megélt állapotváltozás hogyan fordítható jóra a technikai segítséggel. Kocsis Györgyné, a klub aktív szervező tagja hívta meg őket, hogy példájukkal másoknak erőt adhassanak.

Korsós József apránként „lassult le”, nagyon elkeseredett, a házban bezártnak érezte magát. A kerekesszék használatával ismét kitágult számára a világ, visszatért az életkedve. Varga Dénes is sokat használja mozgó székét, igaz, csak a faluban. A klubos pénteki „séta” volt a leghosszabb, amit ezúttal megtett. Meglátogatta egy régi ismerősének házát, ahol nagyon régen járt, s feltolultak benne az emlékek. Mostantól ellátogat azokra a helyekre, ahol fiatalemberként, ötven évvel ezelőtt megtanult kaszálni!

Babay Gyula huszonhárom éven át szenvedett, egyre jobban fájt a lába, végül már csak bottal tudott közlekedni, azzal is nehézségek árán. Fizikai s lelki megkönnyebbülésként élte át az először rémisztőnek hitt döntést, azóta pedig nagyon is kihasználja székét, még Martonvásáron is járt vele. Nem szorul másokra, teljesen megváltozott az élete, számolt be belső küzdelmeiről, s az eredményről. Selyem Erzsike tanárnőként dolgozott, Emőke lányának gyermeke is tőle járt óvodába. Húsz éve, egy isiász után vesztette el mozgékonyságát, először a dereka, aztán a lábai, végül a forgói mondták fel a szolgálatot. Sokszor segítséget kellett kérnie, egyre kevesebbet tudott menni. Mióta szert tett a „járművére”, azóta mindig ezzel közlekedik az utcán.

Egyik kerekesszékes sem született mozgásképtelenül, s nem is bénultak le, ez tény, ám az ily nagyfokú akadályozott mozgás is megkeseríti és minőségileg befolyásolja az életmódot. A beletörődés helyett a baracskai sorstársak a pozitív megoldást választották, világított rá Kolumbán doktornő az Éppen péntek! találkozóján.