Kényelmesen járható a kincsesbányai központ

Még valamikor a hetvenes években épült meg az a központi járdaszakasz Kincsesbányán, amelynek a felújítása az elmúlt napokban fejeződött be.

– A közel háromszáz méteres hosszúságú gyalogos közlekedőutat még a mi szüleink építették meg összefogással, társadalmi munkában. Azonban az idő elszaladt, és gyermekkorunk óvodába, általános iskolába vezető járdája bizony már nagyon megérett a felújításra – mondta lapunknak Murányi Marianna polgármester. Hozzátette: az eltelt évtizedek alatt az elferdült járdalapok, a hatalmasra nőtt fagyökerek, a járdalapokra rárakodott földréteg és a széttöredezett, meredek lépcsők miatt a járdát már nem igazán tudták használni a helybéli lakosok és a településre látogatók.

A Magyar falu program pályázatán sikerült közel ötmillió forint értékben központi támogatást elnyernie Kincsesbányának az építéshez szükséges anyagokra, a felújítás kivitelezésének költségeit pedig önerőből biztosította az önkormányzat. A térköves, szegéllyel biztosított gyalogút kialakításánál egyébként több fontosabb munkálatot is be kellett iktatni. Az elöregedett és útban lévő fákat ugyanis ki kellett vágni, a használaton kívüli hintát el kellett távolítani, a lépcsőket pedig muszáj volt elbontani. De ez még nem volt elegendő, hiszen megfelelő szintre kellett emelni a közműaknákat, lecserélték a fedőlapokat és ahol csak lehetett, megoldották a csapadékvíz elvezetését is.

– A meredek lépcsőket enyhén emelkedő rámpák váltották fel – számolt be a településvezető. – Végre az úttest helyett az új járdán tologathatják a babakocsit a kismamák, gurulhatnak a kismotorokkal a gyerkőcök, és az idősebbek is biztonságosabban jutnak haza a bevásárlásból, a sétából. A tereprendezés és szépítés kellemes feladatai vannak még hátra, hiszen újra füvesíteni, virágosítani szeretnénk a járdát övező területet, illetve hamarosan készülnünk kell az el­öregedett fák pótlására is.