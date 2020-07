Kényelmes lett a parkolás Kápolnásnyéken

Közel hatvan férőhelyes parkolót alakított ki az önkormányzat a kápolnásnyéki vasút­állomás mellett. Szükség volt a beruházásra, mert időnként áldatlan állapotok uralkodtak a közeli utcákban. A nyugdíjasklub számára is nemrég készült el a teraszos kiülő, de a közeljövőben további fejlesztések is várhatók ugyanitt.

A kápolnásnyéki vasútállomás környezetének zsúfoltságát hivatott megszüntetni az új parkoló, amelyet még a járványhelyzet előtt hozott létre az önkormányzat. Egy használaton kívüli MÁV területet kapott erre a célra a település – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Podhorszki István polgármester.

A murvás, elkerített parkolóban közel hatvan autó kényelmesen el fog férni. Várhatóan hamarosan szükség is lesz rá, ugyanis rendkívül zsúfoltak szoktak lenni a környező utcák a forgalmasabb időszakokban, tekintve, hogy sokan Velence helyett is inkább itt, az ingyenes területen parkoltatják autóikat, amíg utaznak. A parkolót az önkormányzat 4 és fél millió forint saját forrásból valósította meg.

A település nyugdíjas klubjának is helyet biztosító épület szintén a járványidőszak elején kapott új teraszt. A nyári események számára különösen jól fog jönni a térkövezett, fedett kerti kiülő – tudtuk meg a polgármestertől, aki elmondta azt is: az épületet ki szokták adni egyéb rendezvényekre is. A közeljövőben itt további fejlesztés várható, terveznek kiülőket, s további parkosítást is. Az eddigi munkálatok 3 millió forintba kerültek.