Keddtől már lehet pályázni a Virágos Székesfehérvár programra

Cser-Palkovics András közösségi oldalán tájékoztatta a megyeszékhely lakosságát.

A bejegyzés szerint október ötödikétől nyílik lehetőség pályázni a Virágos Székesfehérvár programra, egészen október huszadikáig. A Városgondnokság mindazok jelentkezését várja, akik 2022-ben is szeretnének segíteni a megyeszékhely zöldebbé, virágosabbá tételében! Újdonság az idén, hogy a társasházak vadszőlőre is pályázhatnak, mellyel a kukaketreceket lehet körbefuttatni, illetve eddig nem látott, várostűrő virágok és növények is megjelennek a pályázható növénycsomagokban. Ahogy az eddigi években, úgy most is intézmények, társasházak, családi házak és erkélyek, balkonok pályázhatnak!

