Kaufer Tamást márciusban padlóra küldte a Covid, de most újra rója a köröket

Szinte nincs olyan a városban, sőt nyugodtan kijelenthetjük szerte az országban, aki „futókörökben” ne is merné Kaufer Tamást, aki egyszerűen „csak” futónak nevezi önmagát, ám ezen felül több rangos verseny szervezője is. Márciusban iszonyatosan nagy bajban volt, keményen leverte a pandémia, de szerencsére ez már a múlté, talpra állt, és már több versenyen is aktívan részt vett.

– Jól érzem magam a hétköznapi életben már teljesen vissza tudtam térni, a sport az, ami nem pontosan úgy megy, mint régen. Ettől függetlenül jó úton fejlődöm, szépen lassan haladok előre az edzésekkel. Erősödöm, de nagyon érdekes, mert az izmok még közel nincsenek abban az állapotban mint a betegségem előtt. 15 kiló izmot veszítettem el abban a pár hétben, annak a talán a fele már megvan, de még legalább fél év mire minden vissza tud jönni. Minden egyes edzéssel beljebb vagyok, százalékosan nem tudom megmondani, ám jól haladok. Az úszás és a kerékpározás már jól megy, a futás része a legnehezebb. Nagyon sokat edzek, amikor kijöttem a kórházból két és fél hónapos gyógytornán vettem részt, ami minden nap két edzésből állt. Amikor ennek vége lett akkor azonnal elkezdtem a saját edzéseimet, természetesen felügyelet mellett heti négy-öt alkalommal Ebben benne szerepel a kerékpár, az úszás, a futás és a jóga. Soha nem dolgoztam még ennyire keményen, és soha nem volt ilyen motivációm, mint most. – tudtuk meg. Kaufer Tamás számára két hete jött el a pillanat, amely a versenyekhez történő visszatérést jelentette. A mára már fogalommá váló Ultrabalaton volt az első igazi megmérettetése a felgyógyulása után. – A legeslegelső a TESZ Futás volt, ahol két kilométert vállaltam, majd a szentiváni futáson hat kilométert tettem meg. Ezt követte az Ultrabalaton, amelyen 16 és fél kilométert hagytam magam mögött, három részletben. Valójában ez volt a legnagyobb táv mióta felgyógyultam. Tudjuk azt, hogy az Ultrabalaton mivel jár, tisztában van azzal mindenki, hogy a vezetés, a nem alvás és a futás, huszonnégy órát folyamatosan talpon kell lenni, valamint segíteni kell a társaknak. Most feszegetem a határaimat, de úgy gondolom, hogy amit elterveztem azt realizálni tudtam. Ez volt a tizenötödik Ultrabalaton, amelyen részt vettem. – fogalmazott a versenyző. Mindenesetre most azért teljesen más volt számára, és ezt nem is rejtette véka alá. – Visszajöttek az emlékek, amikor pár évvel ezelőtt közel 60 kilométert tudtam futni ezen a versenyen, de ennek ellenére nagyon örülök annak, hogy itt vagyok. Élmény volt a társakkal együtt lenni, azokkal, akikkel folyamatosan a tizenöt év alatt együtt voltunk. Természetesen nem volt egyszerű a felkészülése a gyógyulása után, és itt a fő szempontként a fokozatosság elve érvényesült. – Van egy hölgy, aki nekem a gyógytornával segített, valamint szakmai felügyelet mellett végzem az edzéseimet. Megbeszéltem vele, hogy én mit szeretnék, és ő jóváhagyta, illetve a jövőben is segíteni fog. Jól esett, pedig az Ultrabalaton rettenetesen embert próbáló. Már hajnali háromkor fel kell kelni, negyed hétkor rajtoltunk, és nulla alvással huszonkét órát mentünk. Amikor nem futottam, akkor végig vezettem az autót, ezzel is segítettem a csapatot, emellett frissítettem is őket. A végére már elfáradtam, de mind a három etapomat jól teljesítettem. Kaufer Tamás nem állt le, már készül a következő versenyére, amely október 23-án lesz a Kolonics György Emlékfutás Budapesten, a Népszigeten, ahol annak idején a legendás, és nagyon fiatalon meghalt kenus mindig edzett. – Megint feljebb tettem a lécet, 11 és fél kilométert szeretnék egyvégtében lefutni, ez már az olimpiai ötpróbához tartozik, Irány Párizs címmel. Ez nagyon nagy motiváció ad, hogy részt tudok rajta venni, nagyon várom!