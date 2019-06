Katonai középiskola lehet Székesfehérváron

Hódmezővásárhely, valamint az „első fecske” Debrecen mellett a Honvédelmi Minisztérium Székesfehérváron is katonai középiskolát hozhat létre.

A hírt először a Magyar Nemzetben olvashattuk, az ötlet pedig nem tűnt a valóságtól elrugaszkodottnak, hiszen a Magyar Honvédség Parancsnoksága éppen Fejér megyeszékhelyén, Székesfehérváron működik. A cikkben közöltek alapján a már létező debreceni intézmény után következő állomásként Hódmezővásárhelyen alakítanának honvédelmi középiskolát.

A honvédelmi tárca tájékoztatása ezt megerősíti, s ugyanebből a forrásból az is kiderül: a döntéshozók a harmadik helyszínről még nem határoztak, „csupán” a lap értesült arról, hogy Székesfehérvár lehet a befutó. A témával kapcsolatban természetesen az önkormányzatot is megkerestük, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a város vezetése „tud erről az elképzelésről, mert ez is felmerült a Honvédelmi Minisztérium és a város közötti, a Magyar Honvédség fejlesztését és székesfehérvári terveit érintő egyeztetések során.”

„Székesfehérvár mind katonai, mind oktatási hagyományaira büszke város. S bár a köznevelés rendszere és feladata ma az államé, örülünk, ha a fejlesztésekbe bevonják a várost. Támogatjuk, hogy ez a képzési forma újra megjelenjen nálunk, hiszen ennek is hagyományai vannak városunkban” – folytatódott az önkormányzat hivatalos válasza. Felidézték: „Biztosan sokan emlékeznek, hogy korábban évtizedekig működött katonai kollégium és képzés Fehérváron.” Elmondták, a képzési forma újbóli megjelenése a köznevelési rendszerben különösen fontos annak figyelembevételével, hogy Székesfehérvár „katonafőváros” lett, s hogy a döntéshozók nemcsak – például – a szakképzési rendszer fejlesztésében, de a honvédelem ügyében is kiemelt jelentőségűnek tartják az oktatást, a szakmai utánpótlás kérdését.

„Az esetleges katonai kollégiummal és nemzetközi iskolával kapcsolatos állami döntések fontosak a város fejlődése tekintetében, várjuk a konkrét állami elképzeléseket” – zárult a levél, vagyis azt egyelőre nem tudni, az intézmény hol kapna helyet.