Katonai Emlékpark: az apródok az őszi szünetben „képződnek”

A Katonai Emlékpark (KEMPP) az év minden szakában nyitva áll, de vannak kiemelt időszakok is az arborétum határolta parkban: ilyen például a tanítási szünetek időszaka.

– Szerencsére a nyári időszakban nagyon sok táborozó gyermek érkezett, s reméljük, hogy az őszi szünidőben is nagyon sok család eljön ide a gyerekekkel, nagyszülőkkel. A célunk, hogy hasznosan, tartalmasan töltsék itt a szabadidejüket és élményekkel, tudással felvértezve távozzanak – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak hétfőn Oláh László, a KEMPP szakmai igazgatója. Hétfőn kezdődött az őszi szünidő programsorozat a Katonai Emlékparkban, ahol egészen november 3-ig várják a gyerekeket – apródképzővel, ügyességi játékokkal, titkosírás fejtéssel, kézműves foglalkozásokkal, tankkal, kvízzel és persze játékos katonai kiképzéssel.

– Még az időjárás is kegyes volt ma hozzánk, így több szabadtéri, ügyességi, közösségi fejlesztési, egyéni fejlesztő játékokat tudtunk játszani az ide érkező gyerekekkel. Amelyeknek egyébként mindegyike olyan, aminek hadtörténeti alapja van – árulta el a szakmai igazgató. Ilyen volt például a fakardos játék, melynek során megtanulták a huszárság hat alapvágását, de kis ágyúval is lőttek szivacslabdákat a játékvárra, amellyel a célzástechnikát sajátították el. A fapuskával az 1848-as időszakot idézték meg, a szivacs kézigránát és a karikajáték pedig már későbbi korok időszakához vagy éppen az ügyességi feladatokhoz kötődtek. Az apródképző pedig igazán remek kisfiús program: – Az apródok mindig is ott voltak a hadviselő katonák környékén, segítették őket és lesték el a különböző fogásokat. Az apródképzőben résztvevők találkozhatnak a magyar nemzet hadtörténelmével, az abban aktív szerepet játszó katonáink tevékenységével, elleshetik a fegyverismereteket és fejleszthetik ügyességüket is.

Az őszi szünetben tehát nem csoportokat, hanem családokat, kirándulókat várnak, akik érkeztek már a 10 órai nyitásra is szép számmal. Az időjárás pedig szinte teljesen mindegy, milyen lesz, emelte ki Oláh László. Az időjárás előrejelzések ugyan vegyes képet mutatnak – várható csapadék, felhő és napsütés is az elkövetkezendő egy hétben, de az emlékparkban kinti és benti elfoglaltságok is akadnak bőven az őszi szünetben: – Van repülőgép szimulátorunk is, de a vetélkedők, játékos feladatok mindegyike játszható beltéren is. A kisebb-nagyobb előadások, hadtörténelmi alapú kézműves foglalkozások, a múzeumi anyagok, tárlatok is mind az épületekben várják a kirándulókat, a szünetet tartalmasan eltölteni vágyókat.

November 2-án 15 órakor különleges esemény lesz továbbá a KEMPP területén: a Doni Emlékkápolnánál halottak napi emlékmisét celebrál az I. és II. világháború során, a Don-kanyarban elesett hősökért Spányi Antal megyés püspök.