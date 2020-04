Kati nénire is maszk került a belvárosban

Kati néni, a fertályos asszony szobra, Kocsis Balázs életből ihletett, kedvvel átitatott alkotása a Liszt Ferenc utcában most is várja a nyüzsgést, de most mi, mindannyian, alább adtunk a nyüzsiből, hogy majd, amikor a vihar lecsendesedik, újra nekiiramodjunk.

Kati néni orrát megérinteni, amikor elhaladunk mellette, jó, mert – hát ez amolyan városi babona – szerencsénk lesz, ha ezt megtesszük. Most viszont sem az övét, sem a sajátunkat ne fogdossuk, hagyjuk, hadd viszkessen! Kicsit tűrni kell. Kati nénire a napokban maszk került, ami aztán hamar le is került róla. (Kati nénin a főkötő takarja a fülcimpát, nehéz ráerősíteni helyesen a maszkot.) Játék volt? Vagy figyelmeztetés? Az orr most nem szerencsés.