Katalinkor, úgy tűnik, locsoghat: fehér, jeges karácsonyt várhatunk?

A nagy ünnepváró hangulatban elkezdődtek a találgatások, hogy vajon idén fehér karácsonyunk lesz-e. Franciaországban már leszakadt a hó, a szomszédba jövő héten egy kicsi érkezik. Vajon ez, illetve hogy Katalin napja apropóján mit jósol a néphagyomány, jelenti-e azt, hogy nálunk is lesz havazás?

Franciaországba múlt héten heves havazás érkezett, de Nagy-Britanniában is pettyezett már a szilárd csapadék s bevonta vékony takarójával a bokrokat, szobrokat a hó. Vajon jelenti-e ez azt, hogy hamarosan, ahogy közeledünk a december felé, úgy nálunk is lesz hó? Az előrejelzések szerint ugyanis Svédországba, Lengyelországba már hétvégén megérkezik, Ausztria bizonyos pontjaira pedig a jövő hétre prognosztizálják a hóesést.

A meteorológiai szakma ugyan tíz napnál előrébb aligha mer „jósolni”, ám a magyar néphagyományt nem kötik az efféle szakmai protokollok, így bátran kijelentik, hogy például Márton napján – november 11-én – „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Vagy: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” – írja a Jeles napok, ünnepi szokások című gyűjtemény. E szerint tehát van okunk a reményteli várakozásra, már ha fehér karácsonyra számítunk. De nézzük Katalin napját, amely hamarosan itt van, és melynek időjárásából szintén következtet a néphagyomány erre-arra: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog”, viszont „ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog”. Nos tehát, figyeljük meg a most hétfői időjárást, és reméljük a legjobbakat… Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak már körvonalazódott az aznapi előrejelzése: „Derült és borult, ködös területek váltakoznak. A Dunántúl nyugati részén legnagyobb a tartós köd esélye, arrafelé helyenként szitálás előfordulhat. A keleti, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 13 fok között valószínű.” Vagyis nagyon úgy fest, hogy Katalin locsogni fog az idei esztendőben…

Ennél azért lényegesen tudományosabb oldalról közelíti meg a kérdést Pataki Zita, aki időjárásjelentőként nem csak a népszokások ismeretében tekintget az ég felé otthona, Sukoró felett.

– Nálunk azért még marad a jó idő egy darabig – szögezi le a jelenlegi légköri jelenségek ismeretében Zita, aki, mint mondja, a decemberi időjárást illetően nem tud semmi biztosat állítani a nagy számok törvénye alapján. Az elmúlt évek enyhe telei persze nem épp arra mutatnak, hogy nagy meglepetésben lesz részünk, de ki tudja, mikor alakul ki egy olyan légköri jelenség, ami fagyot, jeget és csodás fehér hótakarót hoz nekünk karácsonyra?

– Az, hogy most éppen egy nagy ciklon merre veszi az útját, vagy áramlási rendszerében benne lesz-e a Kárpát-medence, illetve azon belül a mi térségünk, kiszámíthatatlan. Ahogy az is, hogy a minket szegélyező Alpok vagy Kárpátok között egyáltalán átjön-e egy ilyen légörvény, s mennyi csapadékkal, szintén kérdéses.

Észak-Nyugat Európát most északról árasztotta el egy légörvényt, s emiatt jött a havas csapadék a hideg levegővel együtt. De ami hozzánk érkezett, az dél felől, az Adriai-tenger felől jött. A Balkán-félsziget országaiban ugyanis most is 20 fok körüli a hőmérséklet, ami ideérve kicsit lehűlve, de még mindig pluszokat hoz – s ha csapadékot is hoz magával, akkor egyértelműen esőt, tudjuk meg a szakembertől. Zita szerint kevés lehűlés jövő hét közepén várható, de mivel magasról indult a hőmérséklet, ezért még mindig nem lesz az a szokásos december eleji hideg. Hajnalban a jövő héten már megjelennek a fagyok, ami azért már reményre adhat okot…