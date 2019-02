Károlyi József unokája Magyarország jelenlegi franciaországi nagykövete

Száz éve annak, hogy Fejér megye törvényhatósági bizottsága bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Berinkey-kormány ellen, amiben főszerepe volt gróf Károlyi Józsefnek.

A kerek évforduló alkalmával szervezett fehérvári konferencia egyik előadója Anka László, a Veritas Történet­kutató Intézet tudományos munkatársa volt, aki a nevezetes nap főszereplőjének, gróf Károlyi Józsefnek az életét és politikai pályafutását mutatta be.

Károlyi József katolikus arisztokrata család sarjaként született 1884-ben, és 1934-ben halt meg. Féltestvérek voltak Károlyi Mihállyal, aki 1918–1919-ben miniszterelnökként, majd köztársasági elnökként írta be nevét a magyar történelembe. József – az anyanyelvén kívül – angolul, franciául és németül is beszélt, jogi diplomát Münchenben szerzett – derült ki az előadásból.

Nagyon szerette a gasztronómiát, francia szakácsot foglalkoztatott. Unokahúgát, egy Wenckheim lányt vett feleségül. Politikai pályafutása 24 évesen kezdődött, amikor – alanyi jogon – a főrendi ház tagja lett. 1910-ban a nagykárolyi kerületben a képviselő-választáson személyesen is megmérette ma­gát, mégpedig sikeresen. A korabeli szóhasználattal élve, a nagy háborúban katonaként szolgált, a fronton vérhast kapott. 1917 júliusát írták, amikor Fejér vármegye főispánjának nevezték ki alig 33 évesen. Beiktatásakor számottevő összeget ajánlott föl szociális célokra, továbbá leánygimnáziumot próbált alapítani. Felesége gyermekkórház gründolására tett kísérletet. 1918 novemberében Fehérvárra menet több lövést is leadtak a kocsijára. Akik ezt tették, nem feltétlenül tudták, kire nyitnak tüzet – jegyezte meg Anka László.

Rohamosan romlott egészségi állapota

Károlyi József nem értett egyet a köztársasággal, amelyet féltestvére neve fémjelzett, ezért 1918 novemberében lemondott a főispáni posztról. A karácsonyt József és Mihály együtt töltötték, bár nem voltak egy platformon. 1919 tavaszán, a Tanácsköztársaság idején mindketten menekülni voltak kénytelenek. Utóbbi számára azonban nem volt visszatérés, Horthy hatalomra kerülésével hazaárulási pert indítottak ellene, vagyonát elkobozták. Józsefet a Tanácsköztársaság bukása után újból kinevezték főispánnak, a posztról 1921 októberében lemondott. Legitimista nézeteket vallott, amikor IV. Károly király másodszor is megpróbált visszatérni Magyarországra, és fogságba esett, Károlyi József felkereste az uralkodót. A királyt Madeirára száműzték, 1922 februárjában a grófot is ott találjuk mellette. Amikor a 35 éves uralkodót elvitte a spanyolnátha, a környezetében ő volt az egyetlen magyar. Megszervezte a temetést, és segített abban, hogy az özvegy Zita királyné letelepedhessen Spanyolországban. 1924 és 1926 között részt vett Habsburg Ottó, illetve a többi gyerek nevelésében is. 1922-től nemzetgyűlési képviselő, majd a képviselőház tagja volt 1927-től. Politikai pályáját 1931-ben a felsőházban folytatta mint Fejér vármegye delegáltja. Egészségi állapota azonban rohamosan romlott – derült ki Anka László előadásából. Trombózisa lett, majd vérmérgezést kapott, végül rákot diagnosztizáltak nála. 1932-ben szanatóriumba került, szigorú diétára fogták az orvosok. 1933-ban pedig már mankóval járt. Amikor 1934-ben meghalt, Fehérvárcsurgón temették el, a megyét 300 fős delegáció képviselte a búcsúztatáson. 1940-ben, amikor aztán Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, földi maradványait átszállították Kaplonyba, a Károlyiak családi sírboltjába.

Eddig Anka László elő­adása. A megye történetében azonban nemcsak gróf Károlyi József, de unokája, Károlyi György is igen fontos szerepet játszik. Ő feleségével, Angelica asszonnyal a rendszerváltás után tért haza Párizsból, ahová a második világháborút követően emigrált a család. A házaspár létrehozta a nagyapáról, Károlyi Józsefről elnevezett alapítványt, és nekik köszönhető, hogy a fehérvárcsurgói kastély mára visszanyerte régi fényét, és ezáltal a megye építészeti örökségének egyik ékköve, kulturális életének pedig fontos helyszíne lett. Károlyi György jelenleg Magyarország párizsi nagykövete, felesége azonban továbbra is Csurgón tevékenykedik. Károlyi György nem lehetett jelen a fehérvári konferencián, ahol Anka László előadása elhangzott nagyapjáról, a tanácskozást azonban levélben üdvözölte. Üzenetét Vizi László Tamás levezető elnök, a konferencia egyik szervezője, a fehérvári Trianon Centenáriumi Emlékbizottság vezetője ismertette a résztvevőkkel.