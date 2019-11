Nyitás a közösségek és a lehetőségek felé – Kardos Ádám Pákozd új polgármestere

A kormánypártok támogatásával lett polgármester Pákozdon a harminchat éves Kardos Ádám.

– Hosszú és nehéz kampányon vagyunk túl, mely során több szóróanyagot készítettünk, s ezek kézbesítését is magunk végeztük. Igyekeztünk mindenkivel személyesen is találkozni – mondta Kardos Ádám. – Elsőként bemutattuk a „csapatot”, majd a lakossági vélemények alapján véglegesítettük a programunkat. Ezt követően lakossági fórumot tartottunk, amelyen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke is részt vett: ezúton is köszönöm támogatásukat és a pákozdiak bizalmát!

Mi dönthetett ön mellett?

– A családomat az idősebb generáció szinte kivétel nélkül ismeri: édesapám a településen kőművesként dolgozott, és 1998 óta mint önkormányzati képviselő próbálta segíteni a település fejlődését, édesanyám egészségügyi dolgozó és a katolikus egyházközség jeles képviselője. Tőlük tanultam meg, mit jelent a tisztesség, a becsület és a munka szó, amiért köszönettel tartozom nekik. Emellett megítélésem szerint felsőfokú tanulmányaim és szakmai tapasztalatom – amelyet az elmúlt tíz évben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési Igazgatóságán szereztem –, illetve a kiépített kapcsolatrendszer is sokat számított.

Mire van a legjobban szüksége Pákozdnak?

– Közösségépítés és a pályá­zati lehetőségek maximális kihasználása: ez a két fő irány. Hiszünk abban, hogy sikeres és fejlődő települést csak a lakosság bevonásával, véleményének figyelembevételével tudunk építeni. A pályázatok esetében pedig elengedhetetlen, hogy a kiírásokról időben értesüljünk, a pályázati dokumentációt megfelelően elkészítsük, és az elnyert pályázatokat jól kell megvalósítani. Az óvodaberuházás kivitelezésénél például olyan problémák jelentkeztek, amelyek a nem megfelelő műszaki előkészítésre vezethetők vissza, és amely a településnek további pénzügyi kiadást jelent, többek között ez is akadályozza a lezárást.

Melyek a legsürgetőbb lépések? Mondjon hármat!

– Az óvodaberuházást minél előbb le kell zárni, hiszen ennek már januárban meg kellett volna történnie, s ez a probléma sok kisgyermekes család életét keseríti meg, nem beszélve arról, hogy a kialakult helyzet akadályozza a bölcsődei ellátás kialakítását. Elkezdtük a korábbi szerződések vizsgálatát, igyekszünk a részletek felől mielőbb képbe kerülni, de nem gondoltuk volna, hogy ilyen szintű gondokkal találkozunk. Sajnálatos módon e rövid idő alatt több olyan szerződéssel találkoztunk, amelyek a településünk szempontjából előnytelenek. Az utak állapota nagyon rossz, ezt a problémát csak ütemezetten tudjuk megoldani, de addig is biztosítani kell megfelelő szinten tartásukat, ennek hiányában a hóeltakarítás is komoly nehézségeket okozhat. Harmadikként a buszvárókat említeném: nagyon sokan autóbusszal közlekednek, s hét olyan megállónk van, ahol egyáltalán nincs, vagy nagyon rossz állapotú a váró.

A kampányban elhangzott, hogy Pákozd elsősorban a tó környéki településekhez ké­pest van érezhetően lemaradva. Most is ezt mondja?

– Ez így van. Azt nem lehet elvitatni, hogy korábban történtek a településünkön beruházások, fejlesztések. Azonban az elmúlt időszakban ezen beruházások nem használták ki maximálisan a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Ezen változtatnunk kell!