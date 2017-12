Rendőrségi tanácsok: Hogyan védekezzünk a zsebesek ellen?

Elég, ha egy fél percre figyelmetlenek vagyunk, már megtörténhet a baj: ellophatják a pénzünket vagy egyéb értékeinket.

Karácsonykor aktívabbak a zsebesek?

A karácsonyi időszakban megnő a „zsebesek” száma – következtethetünk erre a számos rendőrségi felhívásból és megtörtént tolvajlásból. De valóban megállja a helyét ez a kijelentés?

– Annyiban igen, hogy a próbálkozások, szándékok száma nő, melyek közül az utóbbit nehéz kimutatni – válaszolja kérdésünkre Vörös Ferencné rendőr alezredes, hozzátéve: az viszont biztos, hogy a lakosság egyre jobban fel tud készülni a lakás- és gépkocsifeltöréssel, zsebtolvajlással kapcsolatos esetekre. Mindez pedig a médiában megjelenő rendőrségi információknak köszönhető, és – ami talán még fontosabb – annak, hogy ezeket a tanácsokat a lakosság megfogadja, és megérti, hogy elsősorban önnön biztonságukért felelnek.

Miért éppen a karácsonyi időszak veszélyes?

– Ilyenkor mindenki siet, rohan, ebből kifolyólag pedig nem kellően megfontolt, vagy abban bízik, hogy őt elkerüli a szerencsétlenség – emeli ki a szakember.

Mint mondja: előfordulhat, hogy valaki csak tíz percre szalad be a boltba, addig az autóban hagyja az értékeit, mondván, ennyi idő alatt nem történik semmi baj. Közben éppen ezzel a hozzáállással hívja fel az elkövetők figyelmét magára. Ebből kifolyólag a bevásárlókocsiban az egy pillanatra egyedül hagyott táska is problémaforrás lehet, hiszen a tolvajok másodpercek alatt el tudják vinni abból a pénztárcát vagy akár a teljes táskát.

– Megtörtént eset: egy hölgy lerakta a polcra a pénztárcáját addig, amíg megnézett egy terméket. Ám valami vagy valaki elterelte a figyelmét, s a letett tárcát ez idő alatt ellopták – mesél a tapasztalatokról Vörös Ferencné.

Mik a veszélyeztetettebb értékeink?

– Elsősorban a kezünkben tartott pénztárca és mobiltelefon van veszélyben, hiszen ezeket sokszor lerakjuk, könnyen az adott helyen felejtjük – mondja a rendőr alezredes.

A pénztárcák eltulajdonítása még nagyobb problémát jelent akkor, ha az irataink mellett a bankkártyát is abban tartjuk, hiszen annak a letiltása, visszaszerzése egy bonyolultabb, hosszabb folyamatot jelent.

– Ráadásul manapság a paypass-os, tehát az érintős bankkártyáknál már nem kérnek kódot a fizetésnél az ötezer forintos összeghatár alatt, így – amíg a tulajdonos le nem tiltja a kártyát – többször ötezer forintot emelhetnek le a számlájáról – világít rá a másik problémára a szakértő.

De ugyanígy gondot jelent az is, ha a tárcatulajdonos a bankkártyája PIN-kódját is a brifkóba helyezi el, még akkor is, ha az nem közvetlenül a kártya közelében van.

Hol érdemes tartanunk az értékeinket?

– Olyan helyen, amely állandó szemfelügyelet alatt áll. A táska jellegétől függően legyen az a vállunkon vagy a kezünkben, azt egy percre se tegyük le sehova, ha lehet, még a bevásárlókocsiba se – tanácsolja Vörös Ferencné.

– Ha úgy döntünk, hogy zsebbe tesszük az egyéb értékeinket, például a mobiltelefont vagy az iratokat, lehetőleg ne a farzsebünket válasszuk, hanem egy belső, eldugott zsebet, amelyhez nem férnek hozzá könnyen – teszi hozzá.

– A táskában is úgy tároljuk a pénztárcánkat, hogy az legalul legyen, és a táskát minden esetben cipzározzuk, zárjuk be, hogy még véletlenül se hívjuk fel az elkövető figyelmét a tárgyra – javasolja a szakértő.

Nem a lopás az elsődleges cél

– Az elkövető sok esetben nem azért megy az adott üzletbe, hogy onnan eltulajdonítson valamit. Az esetek nagy részében megállja helyét a közmondás: alkalom szüli a tolvajt, azaz az elkövető meglátja a tulajdonos nélküli vagy könnyen elemelhető táskát, tárcát, és el is viszi azt – mondja a rendőr alezredes.

Azonnal jelezzük, ha elloptak tőlünk valamit!

– Ha áldozattá válunk, azt azonnal jelezzük az adott üzlet biztonsági őrének, majd azt követően a rendőrségnek. Bár a kamerafelvételek bizonyos esetekben segíthetnek, a nagy tömegben sajnos könnyen eltűnnek a tolvajok, akik lehet, hogy a felvételeken nem felismerhetők, vagy más megyéből érkeztek – részletezi a szakember, hozzátéve: ezért is fontos a megelőzés.

Léteznek jól bevált, lebuktatható trükkök?

– Sajnos nem létezik ilyen, hiszen, ha lennének átlátszó trükkök, azokat könnyen ki lehetne szúrni. Amire érdemes figyelni, hogy meglegyen a kellő távolságtartás: ne váltsunk fel pénzt, ne vásároljunk házalóktól, és ne elegyedjünk szóba velük. Hiszen könnyen elterelhetik a figyelmünket, sőt, pénzfelváltás esetén kikaphatják a kezünkből a tárcát, és elfuthatnak azzal – mondja Vörös Ferencné.

A rendőr alezredes kiemeli: legyen bennünk egy egészséges bizalmatlanság, inkább feltételezzük azt, hogy az értékünk veszélyben lehet, minthogy naivak vagyunk és pórul járunk.

Tippek a megfelelő védelemért

Ha tudunk, közlekedjünk kisebb összegekkel, a bankkártyánkra pedig fokozottan figyeljünk, még akkor is, ha pénzt veszünk fel.

Gépjárművünk utasterében ne hagyjunk értéket, inkább a csomagtartóba pakoljunk. Ha tehetjük, a nagyobb értékek vásárlását követően azokat vigyük haza, s ezt követően folytassuk a vásárlást. Ne legyen szem előtt a GPS, a mobil, a laptop, de egy üres táska sem – hiszen, bár a tulajdonos tudja, hogy az nem tartalmaz semmit, az elkövető nincs ennek az információnak a birtokában – emeli ki a rendőr alezredes.