Karácsonyi hangulatot idéz az adventi park Sárszentmihály központjában

Az önkormányzat és számos falubeli úgy gondolta, a közös ünnep örömét, a hagyományokat a rend­szabályok betartása mellett, nem a megszokott formában, de mégis adventi-karácsonyi hangulatot teremtve megélheti a település.

Az adventi parkot a községháza melletti területen alakította ki az önkormányzat, s ott az iskolások, óvodások, a civil szervezetek és önkéntesek segítségével kivilágított és egész nap megtekinthető, körbejárható adventi-karácsonyi élőképeket, óriásdíszeket helyeztek el. A park nyitva áll minden érdeklődő előtt. Az adventi koszorút a polgármesteri hivatal épületénél állították fel, melynek elektromos gyertyái vasárnaponként időzítve „gyulladnak fel”.

Esténként kivilágítással, gyönyörködtető meglepetéssel mindenkinek

A közösségi ház is ünnepi díszítést kapott, illetve felajánlás révén a település – a helyi tűzoltók által felállított – fenyőfája is a helyére került, sok-sok kézműves dísszel, alatta ajándékcserebere házikóval. Az út másik oldalán sem tétlenkedtek: a katolikus templom kerítése mellett újra felállította az egyházközség a hagyományos betlehemi jászolt, amelyben megjelenik a Három Királyok, a jászolban fekvő kis Jézus, valamint Mária és József alakja is. A templom ablakai esténként fényes, világító keretbe öltöznek.

Lelkes civilek – köztük Farkas-Schmidt Zsike – elkészítették a falu karácsonyi fotópontját, ahol bárki megörökítheti magát vagy családját egy ünnepi hangulatú, szép karácsonyi szobaként berendezett háttérrel.

Óber Andrea polgármester elmondta: a példamutató közösségi összefogással (gyerekek, pedagógusok, szülők, egyesületek és klubok) készült adventi park folyamatosan megtekinthető, esténként kivilágítással, gyönyörködtető meglepetéssel szolgálva Sárszentmihály és Sárpentele lakóinak. Mindezek mellett természetesen azon emberek sem maradnak élmény nélkül, akik otthonukban töltik ezeket a napokat és a világhálón keresztül próbálnak részesülni az ünnepi hangulatból. Karácsonyi meglepetések címmel ugyanis a gyerekek ünnepre hangoló videók formájában kedveskednek minden érdeklődőnek a gyermekintézmények és az önkormányzat közösségi oldalán – így valóban mindenki karácsonya teljes lehet.