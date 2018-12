A karácsony gyermekszemmel még csupa titok és csoda

Gyermekként még valóban átélhető az ünnep csodája, igazi meglepetés lehet a karácsonyfa megjelenése, az alatta elhelyezett ajándékokkal. Kicsiket kérdeztünk arról, náluk hogyan is zajlik otthon a karácsony?

A Jézuska hozza? Vagy az angyalok? És ki díszíti föl a karácsonyfát? Anya? Esetleg már a gyerekekkel közösen történik az ünnepi díszbe öltöztetés? Akár családonként változhat a szokás, de az azért nagyjából mindenhol megegyezik, hogy a szülők ameddig csak lehet, igyekeznek titokban tartani az ajándékok megérkezésének valós körülményeit, hogy a karácsony a gyerekek számára minél tovább megmaradhasson valami megfejthetetlen csodának. Hiszen mennyi titok, izgalmas körülmény veszi körül ezt a pár napot!

Gyerekeket kérdeztünk arról, hogyan készülnek otthon az ünnepre, hogyan érkezik meg hozzájuk a karácsonyfa, s miként kerülnek alá az ajándékok?

Az óvodásoknak még általában semmi sem gyanús

Az ötéves Rékáékhoz az angyalok hozzák a karácsonyfát, már szépen feldíszítve, és a kislány ugyanakkor látja meg az ajándékokat is, amikor a fát.

A nagycsoportos Kevin azt mesélte: a család együtt veszi meg a fenyőfát, amit aztán anya és az iskolás lánytestvér együtt díszít föl. Ő addig alszik, s amikor felébred, bemehet a szobába, ahol már ott áll a szép karácsonyfa az ajándékokkal. No és ezek hogy kerülnek oda? – kérdezem. Kevin pedig sejtelmesen mosolyog, s amikor a Jézuskát emlegetem, akkor egyetértően bólogat. Kapott korábban távirányítós autót, játék cápát, és a legjobban ezt, vagyis az ajándékozást szereti a karácsonyban.

A középsős Karolina ugyancsak a szülőkkel, anyával és apával tart a fenyővásárláskor. Náluk már a díszítés is együtt történik, most is mondta anyukája, hogy erre vasárnap kerül sor. Nagyon szereti, hogy ő rakhatja föl a díszeket a fára. Aztán, mialatt alszanak, megérkeznek az ajándékok, amelyeket a Jézuska hoz. Karolina és anyukája levelet is ír karácsony előtt, ilyenkor a kislány elmondja, mit szeretne kapni. Ezúttal például denevérpalotás legót is kért.

Az általános iskolások már sejtenek valamit

Az általános iskolásoknál tartja még magát egy ideig a Jézuskás és/vagy az angyalos változat, de már van, aki sejti a szülői beavatkozást. A legkisebbek, az elsősök közül Tímea mesélt először. Náluk otthon, a készülődés közepette éneklés és mézeskalács sütés is van az adventi időszakban. A karácsonyfa itt már titokban érkezik.

– Átmegyünk aludni anyáékhoz, és amikor reggel felébredünk, akkor hátul, a nagyszobában, egy kis asztalon ott van a karácsonyfa. A Jézuska hozza, feldíszítve, és az ajándékokat is ő teszi alá. A fán rajta van az a kis gömb is, amit az óvodában csináltam – eleveníti föl a szenteste napját a kislány, aki szintén ír ajándéklistát. Ezen egyebek mellett hajgumi, sellő Barbie is szerepel.

Olivér szintén elsős, náluk megint picit másként zajlik a karácsony.

– Anyáék otthon maradnak, és jön a nagymama, akivel mindig elmegyünk valahova. Amikor hazaérünk, anyáék csöngetnek és akkor látjuk meg a fát és az ajándékokat. Tavaly a Jézuska hozott társasjátékot, autót, most pedig könyvet kértem.

Az iskolákban, óvodákban is van ilyenkor karácsonyfa, közös ünnepség. Olivéréknél az osztályteremben már áll a kis fa, ajándékok viszont még nincsenek alatta – tudom meg. Valami azonban azt súgja, hogy péntekig, még a szünet előtt oda is elhelyez néhány apróságot a Jézuska…

TARTÓS VARÁZS Az egészen pici babák még nem sokat fognak föl a karácsonyból, jelenlétük azonban a család számára teljesebbé teheti az ünnepet. Bölcsis, óvodás kortól aztán egyre inkább várják a kicsik a karácsonyt, amelynek a varázsa egészen sokáig tarthat. Úgy tűnik, sok gyermek akkor is meg akarja őrizni magában a várakozás csodáját, amikor már sejti, vagy esetleg tudja is, hogy a fát és az ajándékokat a szülők, családtagok szerzik be. A nagyobbak közül többen maguk is adnak apróbb ajándékokat.

