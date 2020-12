Karácsony a küszöbön – Milyen fát választanak a Fejér megyeiek?

A karácsonyfa elengedhetetlen része az adventi ünnepnek. Közösen díszítjük fel a családdal, gondosan helyezzük el alatta az ajándékokat. De vajon kinek, milyen fenyő az ideális?

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Rengeteg tényezőn múlhat a válasz. Panellakás vagy családi ház? Van háziállat, aki hozzáférhet, vagy gond nélkül beterítheti a nappali egy részét? Semmiképp nem mondanánk le az örökzöldek leírhatatlan illatáról, vagy inkább divatosabb irány felé véve az irányt, rózsaszínű műfenyőt vásárolunk? Érv és ellenérv minden esetben van. Természetesen nem hagyhattuk ki olvasóinkat egy ilyen kérdésből, lássuk, hogy alakulnak a karácsonyfák a Fejér megyei otthonokban?

Szerdán tettük fel a kérdést olvasóinknak a facebook oldalunkon, miszerint vágott fenyő, földlabdás fenyő, vagy műfenyő fogja díszíteni, otthonukat az ünnepek alatt?

Szerény számban érkeztek válaszok, de annyi bizonyos, hogy a legtöbben a vágott fenyőre adtátok le a voksotokat. Felkerestük egy helyi virágüzlet vezetőjét, Skoff Csillát, hogy beszámoljon a vásárlói tapasztalatokról.

Az igények változóak, de arra nem volt még példa, hogy árván maradt volna náluk fenyő. Idén előbb kezdték árusítani őket, mert úgy érezték, az emberek többsége nem szeretné az utolsó pillanatra halasztani megvásárlásukat, ettől függetlenül számítanak rá, hogy pár embernél ez a tétel marad a teendői lista végére. Elárulta kérdésünkre azt is, hogy a legtöbb fenyőt a karácsony előtti utolsó 10 napban szokták megvenni. A környezettudatos vásárlók a földlabdás fenyőket keresik, míg akik nem tudják az ünnepek letelte után kiültetni kertjeikbe, a vágottat viszik. A magassági méretben is változó tendencia mutatkozik, nem lehet meghatározni, hogy előbb a magasabb fenyők találnának gazdára.

Mivel sokan előre gondolva, már most beszerzik karácsonyfájukat, megkérdeztük Csillától, hogyan vigyázhatunk a legjobban rájuk? Földlabdás esetén nagyon fontos, hogy csak fokozatosan szoktassuk hozzá a benti hőmérséklethez. (Az ünnepek letelte után, kiültetés előtt is ugyanígy járjunk el) Öntözni se felejtsük el őket! Kiültetéskor, jó nagy gödröt érdemes ásni a fánknak, nem árt, ha jó minőségű virágföldet is teszünk a földhöz, illetve itt is elengedhetetlen szerepe van az öntözésnek, legalábbis eleinte. Amint a fa kényelmesen bevackolta magát gyökereivel a földbe, már feltudja venni onnan is magának a kívánt folyadékmennyiséget.

Vágott fánál, az élettartamuk meghosszabbítása érdekében, szintén használjunk vizet. Adhatunk neki a tartójába öntve egy keveset, illetve permetezhetjük is rá.

Tudta? A legmagasabb élő karácsonyfa Guinness rekordját egy 67,36 m magas duglászfenyő tartja, amely az amerikai Seattle-t ékesítette 1950-ben. Az alma egyike a legrégebbi és leghagyományosabb karácsonyfadíszeknek, mert a tudás fájának almáját szimbolizálja. Néhány közép- és kelet-európai országban régebben fejjel lefelé lógatták le a fákat a plafonról, hogy a szentháromságot jelképezzék. Brazíliában a karácsonyfákat pamutdarabokkal díszítik a hó jelzéseként. Az elektromos fényfüzéreket Edward Johnson, Thomas Edison egyik asszisztense ötlötte ki még 1882-ben – írja az origo.hu.

Milyen árakra számíthatunk?

A fenyőtermesztők visszafogottabb forgalomra számítanak az idén, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének előrejelzése alapján a fenyőfaárak a tavalyihoz hasonló szinten alakulnak, a lucfenyőt méterenként 3 ezer forintért, az ezüstfenyőt 4-5 ezer forint között, míg a nordmann fenyőt 6 ezer forint körüli áron lehet megvásárolni – közölte az Agroinform.hu mezőgazdasági portál az MTI-vel.

Emlékeztek még?

Így érkezett meg a megyeszékhely karácsonyfája – Kattints, és nézd meg róla a videót!