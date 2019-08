Kápolnásnyéken a hídépítéssel százéves álom valósulhat meg

Közel ezer ledlámpa világítja meg nemsokára a majd 4 ezer fős Kápolnásnyéket, amely elhelyezkedése miatt is közkedvelt a csendes, nyugodt, de a nagyvárosokhoz és a Velencei-tóhoz közel lévő települést keresők körében.

Kápolnásnyék azok közé a kifejezetten élhető települések közé tartozik, amely nem véletlenül lett olyan népszerű az új otthonra vágyók körében. Nagyon sokan költöztek be az elmúlt 5 évben a községbe, amelynek köszönhetően a születési arányok természetesen megnőttek – olyannyira, hogy az elmúlt időszakban már óvodabővítésre is szükség volt. Ám ez a folyamat nem állt meg – aminek Podhorszki István polgármester örül – éppen ezért, további bővítésre lenne szükség. – Mert hál’ Istennek, továbbra is sok gyerek születik – szögezi le. Beszélgetőtársaink – Szabó József alpolgármester és Kupi László képviselő – hozzáteszik: nem véletlenül nevezték az elmúlt években Kápolnásnyéket az egyik legboldogabb és legélhetőbb településnek, ahol szinte a legtöbb gyerek születik a környéken.

Az elmúlt 5 évben a településen több fejlesztés valósult meg, mint az előző húsz év alatt – mondja Kupi László, aki 25 éve képviselő. Ha valaki tehát, ő tudja. Sorolják is a történéseket: több kilométer járda épült, utakat aszfaltoztak, szinte az összes saját fenntartású közintézményt felújították.

– Új játszótér készült, és azzal, hogy a nagy híd mellé építtetünk egy kis gyaloghidat is, ezzel a lakosok százéves vágya teljesülhetett – mondja a polgármester, aki a felsoroltak mellé kiemeli még a temető fejlesztését. – Amikor polgármester lettem, tudtam, hogy három fontos teendő biztosan van: legyenek jók az utak, a járdák és a közvilágítás. De hamar kiderült, hogy van egy negyedik is, a temető kérdése. Ezért rendbe tettük ezt is: térköves utakat, járdákat, új közvilágítást, mosdót kapott a temető, és kicseréltük a teljes közművet.

Az elmúlt években számos egyéb, kisebb-nagyobb beruházás végére tettek pontot: 2016-ban több mint 13 millió forint értékben újították fel a művelődési házat. A polgármesteri hivatal korszerűsítése több mint 15 millió forintba került. A 2017-es év legnagyobb projektje Kápolnásnyéken a településközpont rehabilitációja volt, amelyre közel 270 milliós kormányzati támogatás érkezett, s ehhez csak 22 millió forintos önrészt kellett biztosítani. Az óvodát ugyanebben az évben több mint 34 millió forintos fejlesztési támogatásból bővítették. Tavaly közel 9 millió forintot költhettek a műfüves pálya, 2 milliót az óvodaudvar felújítására. Több utcában víz – és szennyvíz hálózat is megépült, azonban nem csak önkormányzati fejlesztések történtek: elkészült a Velencei-tavat és Kápolnásnyéket összekötő kerékpárút, megépült az Eseményközpont, megújult a Halász-kastély, most zajlik a Vörösmarty Emlékház rehabilitációja, és egy serfőzde is épül. Mindegyik a település turisztikai vonzerejét növelő beruházás. A fejlesztésekből a Kápolnásnyékhez tartozó Pettend is részesült: útépítések, játszótér kialakítás és közvilágítás bővítés valósult itt meg az elmúlt években.

Kápolnásnyéken pedig jelenleg többek közt a Gárdonyi úti gyalogátkelő és járda kiépítése van folyamatban, továbbá a Vörösmarty parkban korszerű köztéri illemhely épült több mint 7 millió forintból, saját költségen és folyamatban van a Kápolnásnyék–Pázmánd közti kerékpárút kialakítása.

A képviselő testület tisztában van azzal, hogy a szükséges fejlesztéseket önerőből megoldani nem tudja, ezért igyekszik minél több pályázati lehetőséget kiaknázni, bízva a kormány hathatós segítségében. Több fejlesztési pályázatot is benyújtott az önkormányzat: bölcsőde megépítésére kettő pályázatot is benyújtott, ezen kívül út- és járdafelújításra, óvodabővítésre, művelődési ház belső felújítására is pályáztak, amelyben nagy munkája van Szabóné Ánosi Ildikó jegyzőnek és hivatali apparátusának.

– Nagy terv, hogy még idén az összes lámpa led világítást kap, plusz 400 lámpával bővül a rendszer – emeli ki a polgármester. Mint kiderült, ez egy 180 millió forintos beruházás, melyet az E.on előfinanszíroz, s melynek összegét a község a villanyszámlával fizeti vissza. – A led hosszútávon sokkal hatékonyabb megvilágítást tesz lehetővé és kevesebb a fogyasztása – tudjuk meg. Kápolnásnyékre tehát igen „fényes” jövő vár.